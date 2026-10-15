Usted puede postular por becas de posgrado de hasta 3 000 dólares

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una nueva convocatoria para financiar estudios avanzados abrió sus registros este jueves 15 de octubre de 2026, permitiendo que profesionales en todo el país accedan a becas de posgrado bajo el programa denominado Ecuador Productivo. La iniciativa estatal cuenta con un presupuesto proyectado superior a 1,7 millones de dólares orientado a cubrir a 595 beneficiarios en áreas técnicas y científicas vinculadas con el sector productivo nacional, según se dio a conocer desde el Ministerio de Educación.

Cobertura económica de las becas de posgrado

La ayuda financiera cubrirá la totalidad del valor correspondiente a la matrícula y aranceles fijados por los centros de educación superior, estableciendo un tope máximo de hasta 3 000 dólares por cada estudiante para la duración íntegra de la malla curricular.

La oferta académica se encuentra restringida de forma exclusiva a programas dictados bajo la modalidad en línea. La convocatoria contempla el financiamiento de especializaciones y maestrías de carácter académico impartidas en universidades y escuelas politécnicas, al igual que maestrías tecnológicas desarrolladas en institutos superiores tecnológicos universitarios del territorio ecuatoriano, dirigidas a personas que iniciaron o tienen previsto comenzar sus actividades académicas durante el año 2026.

Fechas y condiciones para ingresar las postulaciones

El cronograma oficial establece que el proceso de inscripción permanecerá habilitado desde el 15 hasta el 25 de octubre de 2026. Las solicitudes y la revisión de las bases técnicas deben gestionarse a través del portal institucional en internet.

Entre las condiciones de cumplimiento obligatorio para los aspirantes se encuentran:

Encontrarse en pleno ejercicio de los derechos de participación ciudadana .

. Contar con el título profesional previo habilitado que corresponda al nivel de estudio a cursar.

habilitado que corresponda al nivel de estudio a cursar. Estar matriculado o acreditar la admisión formal en un programa de cuarto nivel que califique dentro de la convocatoria.

Grupos de atención prioritaria y áreas del conocimiento

El proceso de selección otorgará prioridad a postulantes en situación de pobreza y extrema pobreza, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas, ciudadanos retornados en condiciones de vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia basada en género, evaluando a su vez los méritos de excelencia académica.

En total, la oferta académica abarca 39 campos de estudio especializados. Entre las ramas priorizadas constan:

ciencias computacionales,

electricidad y energía,

construcción e ingeniería civil,

producción agrícola y ganadera,

minería y extracción,

tecnologías enfocadas en la protección ambiental

Cifras acumuladas de financiamiento estudiantil

Durante la presentación del plan, la titular del Ministerio de Educación, Gilda Alcívar, señaló que con este esquema se pretende que el acceso a un posgrado no dependa únicamente de los recursos económicos individuales, sino del talento de los profesionales.

Este concurso forma parte del esquema gubernamental de apoyo al talento humano. En este marco administrativo se registra la entrega de más de 563 000 becas y asistencias económicas mediante 24 programas ejecutados, de los cuales más de 363 000 apoyos se asignaron a mujeres y más de 294 000 se otorgaron a jóvenes de hasta 29 años.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué monto cubren las becas de posgrado del programa Ecuador Productivo?

Cubren el 100 % de matrícula y aranceles hasta un valor máximo de 3 000 dólares por beneficiario.

El financiamiento se aplica durante el tiempo que dure el programa académico y cuenta con una asignación estatal proyectada de más de 1,7 millones de dólares para 595 personas.

❓ ¿En qué fechas se puede postular a las becas de posgrado en 2026?

Las inscripciones están abiertas del 15 al 25 de octubre de 2026.

Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial en internet www.educacion.gob.ec para tramitar su solicitud y consultar los requisitos específicos.

❓ ¿Qué modalidad de estudio financian estas becas de posgrado?

Financian programas académicos desarrollados de manera exclusivamente virtual o en línea.

La ayuda económica abarca especializaciones y maestrías en universidades y escuelas politécnicas, así como maestrías tecnológicas en institutos superiores universitarios que inicien en 2026.

❓ ¿Cuáles son los requisitos básicos para acceder a las becas de posgrado?

Contar con el título universitario previo, gozar de derechos ciudadanos y estar admitido o cursando un posgrado elegible.

El proceso priorizará a sectores en situación de pobreza o extrema pobreza, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, migrantes retornados y mujeres víctimas de violencia de género.

❓ ¿Qué carreras o campos de conocimiento abarcan las becas de posgrado?

Incluyen 39 campos de conocimiento vinculados con la producción y el desarrollo técnico.

Entre las áreas elegibles destacan ciencias computacionales, electricidad y energía, construcción, ingeniería civil, producción agrícola y ganadera, minería y tecnologías ambientales.

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