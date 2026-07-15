Aspirantes a oficiales inician pruebas físicas este 17 de julio

El Ejército Ecuatoriano ha oficializado el cronograma de la Fase IV del proceso de reclutamiento para aspirantes a oficiales y tropa. Los postulantes deben presentarse en las sedes designadas a partir del 17 de julio de 2026, cumpliendo estrictamente con los requisitos de indumentaria y documentación establecidos.

Estructura de la evaluación física

Tras completar las etapas iniciales del proceso de reclutamiento iniciado en febrero, tal como se detalló en la publicación de este Medio del 9 de febrero de 2026; los aspirantes a oficiales y tropa de armas y servicios del Ejército Ecuatoriano ingresan a la Fase IV: Pruebas Físicas.

Esta evaluación es decisiva para los bachilleres que buscan formar parte de la institución militar.

La evaluación está estructurada en dos jornadas consecutivas para cada postulante. Durante la primera jornada, los aspirantes deberán demostrar su resistencia y fuerza mediante la ejecución de:

Carrera continua de 3 200 metros.

de 3 200 metros. Flexiones de codo.

de codo. Ejercicios abdominales .

. Flexiones en la barra.

En la segunda jornada, las pruebas se enfocan en la velocidad y destreza, incluyendo:

Carrera de 100 metros.

de 100 metros. Prueba de natación .

. Salto de la decisión.

Lugares y cronograma de evaluación

Las evaluaciones se desarrollarán en cinco destacamentos militares estratégicos del país, atendiendo a la distribución geográfica de los postulantes:

Quito: Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (Esmil), del lunes 20 al martes 28 de julio.

Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (Esmil), del lunes 20 al martes 28 de julio. Ambato: Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa” (Esforseft), del lunes 20 al martes 28 de julio.

Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa” (Esforseft), del lunes 20 al martes 28 de julio. La Shell: Fuerte Militar “Amazonas”, del viernes 17 al sábado 18 de julio.

Fuerte Militar “Amazonas”, del viernes 17 al sábado 18 de julio. Guayaquil: Fuerte Militar “Huancavilca”, del lunes 20 al jueves 23 de julio.

Fuerte Militar “Huancavilca”, del lunes 20 al jueves 23 de julio. Cuenca: Fuerte Militar “Abdón Calderón”, del viernes 17 al sábado 18 de julio.

Es imperativo que cada aspirante consulte su correo electrónico personal, canal por el cual se notificará la fecha, hora y el recinto específico de presentación para sus evaluaciones.

Requisitos y recomendaciones para los aspirantes

La hora de presentación establecida para todas las sedes es a las 06:00 horas. Para el desarrollo de las pruebas, los postulantes deben presentarse con una indumentaria deportiva específica: calentador deportivo de color oscuro, camiseta y pantaloneta, acompañados de medias blancas.

Como documento de identidad obligatorio, cada aspirante deberá portar su cédula original.

Además, es un requisito indispensable haber completado previamente el Registro Nacional para estar habilitado en esta etapa de evaluación. La institución enfatiza que la disciplina y el cumplimiento de los horarios son factores evaluados durante todo el proceso de ingreso a la vida militar.

Pruebas físicas para el ingreso al Ejército Ecuatoriano, preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo puedo saber el lugar y hora exactos de mi evaluación?

Debes revisar obligatoriamente tu correo electrónico personal. El Ejército Ecuatoriano enviará la notificación individualizada con el detalle de la fecha, hora y sede específica (ESMIL, ESFORSEFT, o fuertes militares) a cada aspirante clasificado para esta etapa.

❓ ¿Qué indumentaria debo utilizar para las pruebas?

Calentador deportivo de color oscuro, camiseta, pantaloneta y medias de color blanco. Esta es la indumentaria reglamentaria solicitada por la institución para todos los aspirantes en todas las sedes nacionales. Además, es indispensable presentar la cédula de identidad original.

❓ ¿Qué pruebas físicas se realizarán durante los dos días de evaluación?

El primer día incluye carrera de 3 200 metros, flexiones de codo, abdominales y barra; el segundo día incluye 100 metros planos, natación y salto de la decisión. El proceso está diseñado para evaluar la capacidad física general, resistencia y destreza de los postulantes a oficiales y tropa de armas y servicios.

❓ ¿Cuáles son las sedes disponibles para rendir los exámenes?

Los exámenes se realizarán en la ESMIL (Quito), ESFORSEFT (Ambato), Fuerte Amazonas (La Shell), Fuerte Huancavilca (Guayaquil) y Fuerte Abdón Calderón (Cuenca). Estas locaciones acogerán a todos los aspirantes que han superado las fases previas del reclutamiento iniciado en febrero de 2026, según el cronograma específico de cada provincia.

❓ ¿Es necesario algún requisito previo adicional a la presentación?

Sí, es obligatorio haber realizado el Registro Nacional. Este trámite es una condición indispensable para habilitar al aspirante en la Fase IV. Aquellos que no hayan cumplido con este registro no podrán continuar con el proceso de evaluación física.

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