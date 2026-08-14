Así se realizan las matrículas y traslados en instituciones fiscales para el régimen Sierra – Amazonía

El Ministerio de Educación mantiene habilitado el proceso de matrículas y traslados para las instituciones fiscales en la modalidad presencial para el nuevo año lectivo 2026 – 2027.

Los representantes legales de los estudiantes disponen de los canales digitales oficiales para verificar la unidad educativa asignada, gestionar cambios de plantel y completar el procedimiento paso a paso de acuerdo con el calendario fijado para cada nivel educativo.

Calendario de matrículas y traslados para las instituciones fiscales

El cronograma de matrículas ordinarias para las instituciones fiscales contempla fechas diferenciadas según el nivel escolar.

El proceso se realiza con el número de cédula de identidad y se distribuye así:

Inicial (3 y 4 años) el 12 de agosto;

(3 y 4 años) el 12 de agosto; Preparatoria (1.° grado) el 13 de agosto;

(1.° grado) el 13 de agosto; EGB Elemental (2.°, 3.° y 4.° grado) el 14 de agosto;

(2.°, 3.° y 4.° grado) el 14 de agosto; EGB Media (5.°, 6.° y 7.° grado) el 15 de agosto;

(5.°, 6.° y 7.° grado) el 15 de agosto; EGB Superior (8.°, 9.° y 10.° grado) el 16 de agosto;

(8.°, 9.° y 10.° grado) el 16 de agosto; Bachillerato (1.°, 2.° y 3.° curso) el 17 de agosto.

El 18 de agosto la atención estará abierta para todos los grados con o sin documento de identidad. Asimismo, la fase de matrículas extraordinarias se mantendrá vigente desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

Pasos para matricularse en línea

Para matricular a los estudiantes en las instituciones fiscales, los padres o tutores deben realizar el siguiente trámite digital en la plataforma web:

Acceder al portal oficial juntos.educacion.gob.ec. Ir a la opción ‘Niños y adolescentes’ y pulsar ‘Ingreso al sistema’. Dentro del apartado de matrículas, seleccionar el régimen correspondiente. Dar clic en la pestaña ‘Ingresar al sistema’. Completar los campos requeridos con la información del alumno y su ubicación geográfica. Escoger el establecimiento educativo preferido y presionar ‘Grabar y finalizar proceso’. Comprobar la recepción del certificado de matrícula remitido al correo electrónico registrado.

Proceso de traslados y consulta de asignación

El trámite de traslado permite que los alumnos matriculados en instituciones fiscales cambien a otro establecimiento público, sujeto a la disponibilidad de cupos, la cercanía domiciliaria o la preferencia de la familia.

Esta gestión se efectúa en juntos.educacion.gob.ec validando la identidad con tres preguntas de seguridad tras ingresar el número de cédula o los nombres.

Por su parte, la consulta directa del establecimiento en el que ya consta matriculado un estudiante está habilitada de forma exclusiva para el representante legal mediante el ingreso de la cédula o nombres en la plataforma.

Cronograma de inicio escalonado de clases

El ingreso presencial a las aulas en los planteles fiscales se desarrollará de forma progresiva a inicios de septiembre.

El 1 de septiembre acudirán los alumnos de Educación Inicial (3 y 4 años) y Bachillerato (1.°, 2.° y 3.° curso);

acudirán los alumnos de (3 y 4 años) y (1.°, 2.° y 3.° curso); el 2 de septiembre iniciarán las actividades Preparatoria (1.° grado) y EGB Superior (8.°, 9.° y 10.° grados);

iniciarán las actividades (1.° grado) y EGB Superior (8.°, 9.° y 10.° grados); el 3 de septiembre ingresarán los estudiantes pertenecientes a EGB Elemental (2.°, 3.° y 4.° grados) y EGB Media (5.°, 6.° y 7.° grados).

Preguntas frecuentes sobre las matrículas y traslados en instituciones fiscales para el régimen Sierra-Amazonía

❓ ¿Cuáles son los pasos para matricular a un estudiante en instituciones fiscales?

Ingresar a juntos.educacion.gob.ec, registrar datos del alumno, seleccionar la institución, grabar el trámite y revisar el certificado en el correo.

La plataforma web permite realizar el trámite en línea ingresando a la opción de niños y adolescentes según el cronograma de fechas.

❓ ¿Hasta cuándo se pueden realizar matrículas extraordinarias en instituciones fiscales?

Del 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

Este periodo se habilita de manera posterior a las inscripciones ordinarias de agosto para quienes no completaron el proceso a tiempo.

❓ ¿Qué se requiere para consultar en qué plantel de las instituciones fiscales está un estudiante?

Nombres completos o número de identificación del estudiante.

El módulo de consulta es exclusivo para los representantes legales y permite verificar la asignación en la modalidad presencial.

❓ ¿Cómo funciona el traslado entre instituciones fiscales?

Se gestiona en el portal web mediante validación de datos, considerando ubicación, preferencia y disponibilidad de cupos.

El proceso contempla responder tres preguntas de control para cambiar al alumno de una unidad educativa pública a otra.

❓ ¿Cómo es el inicio escalonado de clases en las instituciones fiscales?

Según el cronograma de inicio escalonado de clases, el 1 de septiembre ingresan Inicial y Bachillerato; el 2 de septiembre, Preparatoria y EGB Superior; y el 3 de septiembre, EGB Elemental y Media.

El retorno a las aulas se organiza de manera secuencial durante los primeros tres días del mes de septiembre.

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