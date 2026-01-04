El clima en Ecuador este domingo 4 de enero de 2026, último día del feriado, presenta lluvias y tormentas en varias zonas del país, de acuerdo con la Advertencia Meteorológica N.º 01 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El reporte oficial describe precipitaciones de intensidad variable y detalla los sectores con mayor incidencia durante la jornada.

Más noticias

Advertencia del Inamhi por clima en Ecuador este 4 de enero

El Inamhi mantiene activa la advertencia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde las 22:00 del 3 hasta las 10:00 del 7 de enero de 2026. Para el domingo 4 se identifican los episodios de lluvia más intensos, con descargas eléctricas y reducción de visibilidad por niebla en algunas zonas.

El informe menciona que la lluvia puede provocar la acumulación de agua en viviendas, negocios y vías, además de afectaciones en carreteras por agua estancada y caída de árboles.

Clima en la Costa de Ecuador este domingo 4 de enero

En la región Litoral se prevén lluvias de alta y muy alta intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Los Ríos.

El pronóstico por localidades muestra lluvias dispersas en la madrugada y la noche, con intervalos nublados en la mañana y la tarde.

Las temperaturas máximas se ubican entre 27,5 y 32,5 grados, y las mínimas entre 21,5 y 23,5 grados, según ciudad.

⛈️#AdvertenciaMeteorológicaEc #1 l Incrementará la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, mayor énfasis al interior del norte y centro del Litoral, Amazonía, norte de la Sierra y zonas de cordillera. Mayor énfasis entre el 5 y 7 de enero 2026 🌦️🌧️⛈️ pic.twitter.com/nrFfTvfC52 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 4, 2026

Clima en la Sierra de Ecuador este domingo 4 de enero

En la región Interandina, el Inamhi reporta mayor intensidad y persistencia de lluvias en Carchi, Pichincha, Bolívar, el occidente de Imbabura y Cotopaxi, además de sectores de la cordillera oriental del centro y sur.

En Quito, el pronóstico del domingo 4 señala cielo poco nublado en la mañana y lluvias dispersas con tormentas aisladas en la tarde. La temperatura máxima se sitúa entre 20 y 24 grados. En la noche y la madrugada del lunes se registran lloviznas aisladas, con temperaturas mínimas entre 6 y 11 grados.

Clima en la Amazonía de Ecuador este domingo 4 de enero

En la región Amazónica se registran lluvias de alta intensidad en gran parte del territorio, con énfasis en Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Las localidades amazónicas presentan precipitaciones durante la tarde y la noche, con tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas oscilan entre 26,5 y 33 grados, mientras que las mínimas se ubican entre 16 y 22,5 grados.

Esta información le puede interesar: Inamhi emite alerta urgente por mal tiempo en Ecuador

Clima en Galápagos este domingo 4 de enero

Para la región Insular, el Inamhi prevé cielo parcial nublado, con lluvias aisladas en Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal.

Las temperaturas máximas alcanzan valores entre 27,5 y 28,5 grados, con mínimas cercanas a 21 y 22 grados.

Zonas con riesgo de deslizamientos y crecidas de ríos en Ecuador

El Inamhi identifica zonas con probabilidad de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, principalmente en sectores con mayor pendiente y saturación del suelo.

El informe también registra descargas eléctricas y ráfagas de viento asociadas a tormentas.