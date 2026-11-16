Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que este martes 17 de noviembre de 2026 atenderá a los usuarios que no lograron completar sus trámites debido a una falla en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT).

La medida beneficia a las personas cuyas cédulas terminan en 1 o 2 y que tenían previsto realizar gestiones en las agencias de la institución el lunes 16 de noviembre. Los usuarios podrán acudir a la misma oficina que seleccionaron para su trámite.

La entidad difundió esta disposición mediante un comunicado oficial, con fecha del 16 de noviembre. El anuncio busca atender a quienes no pudieron concluir sus gestiones durante la interrupción del servicio informático.

#COMUNICADO 📄 | La ANT informa que las personas con cédulas terminadas en 1 o 2 que no pudieron completar su trámite debido a la intermitencia del sistema SUIT, registrada el lunes 16 de noviembre, podrán acudir este martes 17 de noviembre a la misma agencia que seleccionaron.… pic.twitter.com/ywKgvYNPkg — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) November 16, 2026

Falla del sistema SUIT afectó la atención de la ANT

La intermitencia del Sistema Único Integrado de Tránsito ocurrió durante la mañana del lunes 16 de noviembre y afectó la atención por aproximadamente una hora.

El inconveniente tecnológico impidió que algunos usuarios completaran sus trámites dentro del tiempo previsto. La ANT no detalló en su comunicado cuáles fueron los procedimientos específicos que presentaron dificultades ni el número de personas afectadas.

La institución informó que sus equipos técnicos permanecen atentos para resolver este tipo de interrupciones en el menor tiempo posible y agilizar la atención en sus agencias.

Usuarios deberán acudir a la misma agencia

La disposición de la ANT establece que las personas con documentos de identidad terminados en los números 1 y 2 podrán presentarse el martes 17 de noviembre en la agencia que eligieron inicialmente.

La medida se dirige exclusivamente a quienes no completaron sus gestiones por la intermitencia del SUIT durante la jornada del lunes. El comunicado no anuncia cambios para otros usuarios ni establece una modificación general del calendario de atención.

Por tanto, el beneficio corresponde a un grupo específico de personas que tenían trámites pendientes debido al inconveniente informático.

ANT ofrece disculpas por los inconvenientes

En su comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito expresó disculpas a los usuarios por las dificultades que provocó la interrupción del sistema.

La entidad señaló que mantiene a sus equipos técnicos atentos para solucionar las intermitencias y reducir el tiempo de afectación del servicio. Sin embargo, no precisó el origen de la falla ni informó sobre una fecha para eventuales cambios en el funcionamiento del sistema.

La atención extraordinaria de este martes constituye la medida anunciada por la ANT para los usuarios que no pudieron completar sus trámites el lunes.

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