Alertas sobre crecidas de ríos e inundaciones para esta noche y el viernes 6 de noviembre

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Las lluvias previstas para la noche de este jueves 5 y el viernes 6 de noviembre de 2026 mantienen en alerta a varios sectores de Ecuador por el posible incremento del caudal de los ríos y las inundaciones. Diez cantones de Guayas y Los Ríos registran una advertencia por posibles crecidas, mientras que en Santa Rosa, provincia de El Oro, el río del mismo nombre presenta un aumento considerable de su caudal.

Entre las localidades bajo vigilancia constan Samborondón, Daule, Yaguachi, Balao, Santa Lucía, Balzar, Salitre, Vinces, Palenque y Buena Fe. La preocupación se concentra en las zonas bajas y los sectores próximos a los cauces.

🌊 Posibles inundaciones · hoy, jue 5/11 y mañana, vie 6/11 🇪🇨

🟡 Ríos pueden crecer: Samborondón (cabecera), Daule, Yaguachi, Balao, Santa Lucía, Balzar, Salitre, Vinces, Palenque y Buena Fe

👉 Zonas bajas y junto a ríos: atentos.

🗺️ Tu sector: https://t.co/7zRvMrU5rQ… pic.twitter.com/fkWsa0HZFD — Amaru (@amarualertas) November 5, 2026

Diez cantones bajo advertencia por posibles crecidas de ríos

El reporte de alertas incluye a la cabecera cantonal de Samborondón, Daule, Yaguachi, Balao, Santa Lucía, Balzar y Salitre, en Guayas. En Los Ríos, la advertencia comprende a Vinces, Palenque y Buena Fe.

La alerta señala que los ríos podrían aumentar sus niveles durante este jueves y viernes. Las zonas bajas y las viviendas cercanas a los cauces concentran la mayor preocupación por el posible desbordamiento.

Estas condiciones coinciden con las precipitaciones que afectan a distintas localidades del país y con el incremento de los caudales en varias cuencas hidrográficas.

Río Santa Rosa registra un caudal 15 veces superior al habitual

En Santa Rosa, provincia de El Oro, el río del mismo nombre presenta una creciente importante debido a las lluvias en la parte alta de la cuenca.

Los registros de monitoreo señalan que el río transporta un caudal aproximado de 15 veces su nivel habitual para noviembre.

Las precipitaciones en la parte alta podrían continuar de forma intermitente hasta la noche y disminuir después de la medianoche.

Otro factor que influye en el comportamiento del río es la marea. El nivel del mar comenzó a bajar y alcanzó su punto mínimo a las 18:55, una condición que favorece la salida del agua hacia el océano. La siguiente marea alta está prevista para la 01:13 del viernes. Si el río conserva un caudal elevado, el agua podría tardar más en descender en las zonas bajas próximas al estero.

Tormenta sobre la cuenca de Mazar cubrió el 39% del área

Durante la tarde de este jueves, una tormenta cubrió parte de la cuenca de Mazar, según el seguimiento satelital GOES-19.

A las 15:00, las nubes de tormenta cubrían hasta el 39% de la cuenca. El fenómeno se extendió aproximadamente desde las 13:30 hasta las 16:40 y registró núcleos de gran intensidad, con temperaturas en los topes de las nubes de -60 grados Celsius o menos.

El monitoreo no identificó actividad eléctrica dentro de la cuenca durante ese episodio.

Quito y Milagro registraron tormentas que perdieron intensidad

En Quito, el seguimiento de la tarde confirmó que la tormenta eléctrica se disipó a las 17:40. Durante la última media hora de observación no se registraron rayos a menos de 40 kilómetros. En las cercanías del aeropuerto todavía persistían algunos chubascos, pero sin actividad eléctrica.

Una situación similar ocurrió en Milagro. El monitoreo registró la disipación de la tormenta a las 16:50 y tampoco identificó rayos en un radio de 40 kilómetros durante la última media hora de observación.

Estos episodios muestran que las condiciones atmosféricas pueden cambiar durante la jornada, aunque las alertas por posibles crecidas de ríos continúan en varios cantones.

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