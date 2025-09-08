La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) convocó para este lunes, 8 de septiembre de 2025, a una reunión nacional con alcaldes y alcaldesas de Ecuador.

La meta propuesta es analizar la situación financiera que enfrentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales. El encuentro está previsto a partir de las 10:30 en la sede nacional de la AME, en Quito.

Más noticias:

Alcaldes de Ecuador se reúnen

Patricio Maldonado, presidente de la AME, lidera la jornada, que reúne a representantes de distintas regiones del Ecuador.

Los participantes buscan establecer un frente común ante los retrasos en las asignaciones presupuestarias.

Esa situación, aseguran en un comunicado, ha generado complicaciones en la gestión administrativa, la ejecución de obras públicas y la provisión de servicios básicos en varios cantones.

Te puede interesar: Finanzas ajustó a la baja asignaciones a los GAD

Por otro lado, en un comunicado, las autoridades locales alertaron acerca de los problemas financieros que tienen que enfrenar

✨ #Salcedo, la tierra del #Encanto 🇪🇨💛💙❤️



Desde sus tradicionales #Helados 🍦 hasta las inigualables #TortillasConHornado 🍴, cada rincón guarda magia y tradición.



Un lugar único 🇪🇨 que no puedes dejar de conocer pic.twitter.com/eC16xhOhNA — Municipalidades Ec (@AMEcuador) September 6, 2025

El planteamiento de las necesidades

La AME planteó la necesidad de establecer mecanismos para obtener los recursos que les corresponden a los gobiernos municipales.

Te recomendamos