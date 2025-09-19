La Corporación Quiport dio a conocer que este sábado 20 de septiembre se realizará un cierre programado de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, por lo que se tuvo que reprogramar los vuelos.

Vuelos reprogramados

Este cierre de las operaciones responde a trabajos de mantenimiento preventivos que se realizarán en la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Durante el sábado 6 de septiembre, las operaciones aéreas se suspenderán entre las 02:00 y las 14:00. A pesar de este cierre, Quiport aclaró que la terminal aérea continuará abierta con normalidad.

Puedes consultar aquí los vuelos reprogramados, según la información de cada aerolínea, este es el listado de vuelos reprogramados.

Las siguientes fechas en que se realizarán cierres programados en el Aeropuerto de Quito aún no están definidas para octubre.

Recomendaciones para los pasajeros y comunicación directa

Si bien las aerolíneas serán responsables de comunicar cualquier cambio en vuelos, cancelaciones o reprogramaciones, Quiport recomienda a los pasajeros revisar sus itinerarios y comunicarse directamente con sus compañías.

Los contactos de aerolíneas en el aeropuerto de Quito están disponibles en el sitio oficial: https://www.aeropuertoquito.aero/aerolineas/

La medida busca prevenir cierres imprevistos por mantenimiento correctivo, garantizando así la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de Quito.

Quiport resalta que los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad en las operaciones aéreas en el aeropuerto de Quito.

De ese modo se evitan cierres imprevistos de emergencia en el aeropuerto de Quito.

Los cierres de aeródromo han sido coordinados oportunamente y autorizados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Quito fueron informadas a tiempo por parte de Quiport y de la DGAC mediante el respectivo NOTAM, la notificación oficial utilizada en la aviación a nivel internacional.

Para más información sobre cambios, reprogramaciones o cancelaciones, los pasajeros deben comunicarse directamente con su aerolínea.

Recuerde que este sábado 20 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento programado de la carpeta asfáltica de la pista del @AeropuertoUIO. Las operaciones aéreas estarán suspendidas entre las 02h00 y las 14h00. La terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad pic.twitter.com/ERLWZW6RIP — DGAC Ecuador (DAC) (@DGAC_Ecuador) September 19, 2025

