Abren 1 500 vacantes para reubicación docente en Ecuador

El Ministerio de Educación lanzó la convocatoria para la sectorización docente 2026, permitiendo que educadores con nombramiento definitivo accedan a 1 500 plazas laborales para reubicarse cerca de sus hogares.

Oportunidad de movilidad laboral para educadores

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), habilitó un proceso de movilidad profesional para el Magisterio, para que los docentes desempeñen sus actividades en el nuevo ciclo lectivo que está por comenzar en el régimen Sierra–Amazonía.

Esta iniciativa, denominada sectorización docente, funciona como una plataforma de reubicación que ofrece a los educadores con nombramiento definitivo la posibilidad de postular a aproximadamente 1 500 vacantes disponibles.

Esta oferta permite a los profesionales mejorar sus condiciones de trabajo al trasladarse a unidades educativas más cercanas a sus domicilios. El objetivo principal de este mecanismo es el bienestar docente, al disminuir significativamente los tiempos y costos destinados al transporte diario.

Esto permite una mayor estabilidad en el ejercicio de la labor pedagógica.

Requisitos y plazos para la postulación

Para acceder a estas plazas, los interesados deben cumplir con criterios específicos de elegibilidad que garantizan la transparencia del proceso. Es indispensable contar con nombramiento definitivo y haber prestado servicios durante al menos dos años calendario consecutivos en su actual institución educativa.

Asimismo, los postulantes no deben estar sujetos a sumarios administrativos ni encontrarse en comisión de servicios.

La ventana de postulación será extremadamente breve: los interesados podrán ingresar al portal web oficial de sectorización docente únicamente los días 16 y 17 de julio de 2026.

En dicha plataforma, el educador podrá consultar el catálogo de vacantes disponibles y seleccionar la opción que mejor se ajuste a su perfil y ubicación geográfica.

Balance de beneficios docentes

La política de movilidad ha mostrado resultados positivos en períodos anteriores. Durante el año 2025, un total de 1 619 educadores lograron concretar su traslado a nivel nacional, distribuidos entre la Costa, Galápagos, Sierra y Amazonía.

Durante el primer trimestre de 2026, otros 797 docentes ya fueron beneficiados mediante este mismo mecanismo.

Preguntas frecuentes sobre la sectorización docente en Ecuador

❓ ¿Cómo puedo acceder a una de las 1.500 vacantes para reubicación?

Los interesados deben ingresar al portal oficial del MINEDEC los días 16 y 17 de julio de 2026 para seleccionar la plaza deseada.

Esta plataforma digital centraliza las 1 500 vacantes disponibles. Se recomienda a los docentes ingresar con antelación para revisar el catálogo completo y asegurar su postulación en los plazos establecidos.

❓ ¿Quiénes califican para aplicar a esta reubicación laboral?

Exclusivamente los docentes que poseen un nombramiento definitivo y que cumplen con al menos dos años de servicio consecutivos en su institución actual. Este programa de movilidad es un derecho para el docente que busca estabilidad. Quedan excluidos quienes mantienen sumarios administrativos abiertos o se encuentran bajo la figura de comisión de servicios.

❓ ¿Qué ventajas ofrece este proceso de sectorización al docente?

La principal ventaja es la reubicación en instituciones educativas más próximas al domicilio del docente, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Al mejorar la cercanía entre el lugar de trabajo y el hogar, el docente incrementa su bienestar, lo que impacta directamente en una gestión pedagógica más eficiente y comprometida.

❓ ¿Cuál es el historial de éxito de este programa de movilidad?

En 2025 se beneficiaron 1 619 docentes y, en el primer trimestre de 2026, otros 797 educadores accedieron a traslados en la región Costa-Galápagos.

La política de sectorización es una herramienta continua de valorización docente que busca dignificar la carrera pública mediante una distribución geográfica más equitativa y cómoda para el educador.