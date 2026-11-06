19 ríos y esteros desbordados en cinco provincias de Ecuador este 6 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Las lluvias provocaron el desbordamiento de 19 cuerpos hídricos en cinco provincias de Ecuador. El reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 19:00 del viernes 6 de noviembre de 2026, identifica afectaciones en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas concentra 11 de los reportes, mientras que Santa Elena y Esmeraldas registran tres cada una. El Oro y Los Ríos completan el balance con un cuerpo hídrico desbordado en cada provincia.

El informe incluye ríos y esteros que superaron sus cauces en distintos cantones y recintos. Los registros permiten identificar las localidades que constan en el reporte oficial de la entidad.

Guayas registra 11 desbordamientos

Esta provincia reúne la mayor cantidad de cuerpos hídricos desbordados. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identifica los siguientes puntos:

Daule: estero El Cañal, en el sector El Laurel; río Pula y río Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel.

estero El Cañal, en el sector El Laurel; río Pula y río Jaboncillo, en varios sectores de la parroquia Laurel. Naranjal: río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós.

río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós. Balzar: estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal.

estero Perinao, en varios sectores de la cabecera cantonal. Santa Lucía: río Pula, en el recinto La Judith.

río Pula, en el recinto La Judith. Naranjito: estero El Chorrón, en varios sectores de la cabecera cantonal.

estero El Chorrón, en varios sectores de la cabecera cantonal. Pedro Carbo: río Canaan, en el recinto Pasaje.

río Canaan, en el recinto Pasaje. Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos.

río Amarillo, en la vía Juján-Simón Bolívar, y estero Ñauza, en varios recintos. Lomas de Sargentillo: estero Loco, en varios recintos de la cabecera cantonal.

Esmeraldas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos también registran desbordamientos

En Esmeraldas, el reporte identifica tres cuerpos hídricos. El río Onzole registra un desbordamiento en el sector Eloy Alfaro, San Francisco de Onzole y Boca de Iscuandé. El río Lagarto presenta afectaciones en el sector Río Verde, Lagarto y recinto Las Marías. El tercer punto corresponde al río Esmeraldas, en Isla Luis Vargas Torres, dentro del cantón Esmeraldas.

En Santa Elena, los tres reportes corresponden a la parroquia Colonche: río California, en la comuna La Ponga; río Salanguillo, en la comuna del mismo nombre; y río Javita, en las comunas Ceibitos y San Marcos.

El Oro registra el desbordamiento del río Chilola, en el sector Chilla, Chilla y Chilola. En Los Ríos, el reporte identifica al río Chilintomo, en Babahoyo, parroquia Febres Cordero (Las Juntas), cabecera en Mata de Cacao y sector Las Cañitas.

El reporte corresponde al corte de las 19:00

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos difundió el balance con información de las cinco provincias y el detalle de los sectores afectados. La cifra nacional corresponde a los registros disponibles hasta las 19:00 del viernes 6 de noviembre.

Los datos identifican 19 cuerpos hídricos con desbordamientos: 11 en Guayas, tres en Esmeraldas, tres en Santa Elena, uno en El Oro y uno en Los Ríos.

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