El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió un incremento en la temperatura diurna en varias provincias de Ecuador, entre el 21 y el 25 de diciembre de 2025.
Según la última advertencia meteorológica del Inamhi difundida este domingo 21 de diciembre, provincias de la Costa, Sierra y Amazonía de Ecuador tendrán un incremento en las temperaturas diurnas e índices de radiación ultravioleta.
Provincias más afectadas
Las zonas más afectadas serán:
- Litoral: Guayas, Los Ríos, El Oro y sureste de Manabí
- Sierra: Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi; y con menor intensidad en Imbabura y Pichincha
- Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe; y con menor intensidad en Napo.
El reforme detalla que la temperatura en las mañanas variará entre los 30 a 33º C en la Costa; de 21 a 26º C en la región Interandina; y de 29 a 34º C en la Amazonía.
El día con mayores temperaturas será este martes 23 de diciembre, según el Inamhi. Los niveles serán entre medios y altos.
Un comunicado del Instituto explicó que este escenario meteorológico responde al ingreso de masas de aires secas, bajas, medias y altas, relacionadas con el fenómeno de La Niña.
Recomendaciones ante las altas temperaturas:
- 💧 Hidrátate constantemente, incluso si no sientes sed.
- ☀️ Evita la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más intensa.
- 🧢 Usa ropa ligera, de colores claros y de algodón, además de gorra o sombrero.
- 🕶️ Protege la piel y los ojos con bloqueador solar y gafas con filtro UV.
- 🏠 Permanece en lugares ventilados o con sombra; ventila la vivienda en las primeras horas de la mañana y por la noche.
- 🚶 Reduce la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.
- 👶👵 Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al golpe de calor.
- 🚗 Nunca dejes personas o mascotas dentro de vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos.
- 🚨 Reconoce señales de alerta como mareos, dolor de cabeza, náuseas, piel enrojecida o confusión, y busca atención médica inmediata.