El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió un incremento en la temperatura diurna en varias provincias de Ecuador, entre el 21 y el 25 de diciembre de 2025.

Según la última advertencia meteorológica del Inamhi difundida este domingo 21 de diciembre, provincias de la Costa, Sierra y Amazonía de Ecuador tendrán un incremento en las temperaturas diurnas e índices de radiación ultravioleta.

Provincias más afectadas

Las zonas más afectadas serán:

Litoral: Guayas, Los Ríos, El Oro y sureste de Manabí

Guayas, Los Ríos, El Oro y sureste de Manabí Sierra: Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi; y con menor intensidad en Imbabura y Pichincha

Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi; y con menor intensidad en Imbabura y Pichincha Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe; y con menor intensidad en Napo.

El reforme detalla que la temperatura en las mañanas variará entre los 30 a 33º C en la Costa; de 21 a 26º C en la región Interandina; y de 29 a 34º C en la Amazonía.

🥵#AdvertenciaMeteorológicaEc Nro.69 l Incremento de la probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas diurnas e índices de radiación UV en la Amazonía y con menor intensidad en ciertas zonas del Litoral y Sierra. Vigente desde el 21 al 25 de diciembre 2025 🌤️🌡️ pic.twitter.com/vQmsvEVesl — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 21, 2025

El día con mayores temperaturas será este martes 23 de diciembre, según el Inamhi. Los niveles serán entre medios y altos.

Un comunicado del Instituto explicó que este escenario meteorológico responde al ingreso de masas de aires secas, bajas, medias y altas, relacionadas con el fenómeno de La Niña.

