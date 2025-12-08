El Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó este lunes 8 de diciembre de 2025 que las altas temperaturas continuarán en las mañanas en Ecuador. Así también, aumentan los niveles de radiación ultravioleta.

Alerta por alta temperatura en Ecuador

La advertencia debido a las altas temperaturas en Ecuador está vigente desde las 10:00 de este 8 de diciembre hasta las 16:00 del 10 de diciembre.

En estos días, se esperan temperaturas de hasta 35 °C en el Litoral y de 34 °C en la Amazonía. En la Sierra, la temperatura podría llegar hasta los 26 °C.

Se espera que los días de mayor calor diurno será entre el 8 y el 9 de diciembre. Las zonas más afectadas son:

Litoral: Guayas y Los Ríos

Guayas y Los Ríos Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe

Estas condiciones responden al ingreso de aire seco que llega desde el Pacífico por los niveles altos y medios de la tropósfera. Esto ocasiona el poco contenido de humedad en el ambiente durante horas de la mañana.

Con este clima, aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas derivados de la radiación UV. También señalaron una mayor probabilidad de incendios forestales, especialmente en lugares con vegetación seca o acumulada.

El Inamhi recomienda modificar rutinas diarias y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación. También insistieron en el uso de sombreros, gorras, protector solar y ropa clara. Sugirieron mantener una buena hidratación, ventilar espacios cerrados y evitar acciones que puedan generar incendios, como encender fogatas, realizar quemas o arrojar colillas. Finalmente, pidieron reportar cualquier columna de humo o incendio a las autoridades de forma inmediata.

#AdvertenciaMeteorológicaEc Nro.66 l Continuarán las temperaturas diurnas y radiación UV en el Callejón interandino y Amazonía, con mayor intensidad los días 8 y 9 de diciembre. 🌤️🌡️🥵 pic.twitter.com/uvVFsWKhb5 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 8, 2025

