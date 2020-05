Gobierno registra 29 509 contagios de covid-19 en Ecuador; ¿por qué la cifra volvió a reducirse este 11 de mayo?

LEA TAMBIÉN

Este lunes 11 de mayo del 2020, Ecuador registró 29 509 personas contagiadas con covid-19, según el Gobierno. Son 50 casos menos que los reportados en el informe Nro. 073 emitido el domingo 10 de mayo, cuando las cifras oficiales contabilizaron 29 559.

El informe Nro. 074, publicado pasado el mediodía, da cuenta de 3 631 fallecidos en el contexto del nuevo coronavirus: 2 145 muertes por casos confirmados de covid-19 y otras 1 486 por sospecha de la enfermedad.



En el balance oficial del impacto del covid-19, emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, se reporta que se han procesado

84 287 muestras, entre PCR y test rápidos.



De acuerdo con el reporte, existen 3 433 pacientes recuperados, 2 728 casos con alta hospitalaria y 7 073 con alta epidemiológica. Sobre el estado de los pacientes contagiados, 13 555 se encuentran estables en aislamiento domiciliario; 388 se mantienen hospitalizados en condición estable y 187 están bajo pronóstico reservado.







¿Qué pasó este lunes con las cifras de personas contagiadas?



El Ministerio de Salud emitió este lunes un comunicado titulado 'Variaciones infografía No. 074'. Allí se adjunta una imagen con una reducción de casos en 18 provincias entre el 10 y el 11 de mayo: 25 casos menos en Pichincha, 15 menos en Chimborazo, 12 menos en Imbabura, entre otros. Asimismo, se reporta un incremento en 24 horas de 171 casos en Guayas.



"Los datos que diariamente se emiten a través del nuevo aplicativo desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones, son sujetos a constante validación, en función de los resultados que se obtienen al cierre de la investigación epidemiológica de cada caso", reza en el comunicado.



"Cabe recordar que el nuevo sistema realiza una reclasificación de los registros por cédula de identidad de las personas y, no por el número de pruebas que se han realizado. En otras palabras, la data es procesada por el número de casos, por lo que el número de pruebas o muestras está atado a cada persona, lo que determina que se produzca una variación en las cifras que, de ninguna manera, inciden en la tendencia que se registra en la curva".

Variación de casos entre el 10 y el 11 de mayo del 2020. Fuente: Ministerio de Salud





La tercera reducción de cifras en cinco días



6 de mayo del 2020.

​El martes 5 de mayo fue la primera vez que el Gobierno no presentó un informe diario con la actualización de datos del covid-19 en Ecuador. Sin embargo, el miércoles 6 se constató una reducción en el número de personas contagiadas, de 31 881 (dato del lunes 4 de mayo, el día que empezó la 'nueva normalidad') a 29 420, en 48 horas. El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, señaló que "teníamos dos fuentes de datos. Una era la base de datos del laboratorio que hace el procesamiento de muestras y del otro lado estaban los registros en la base de datos del sistema de vigilancia epidemiológica. En las últimas semanas las bases se juntaron y entonces ocurrieron duplicaciones". Según Solórzano, el sistema de vigilancia epidemiológica de Ecuador "data de hace algunas décadas y tiene algunas limitaciones tecnológicas". Con la llegada de la pandemia del covid-19 a Ecuador, la cantidad de datos "implicó que ese sistema no responda a las necesidades actuales".



8 de mayo del 2020.

​El Ministerio de Salud reportó la tarde del viernes 8 que 28 818 personas han dado positivo a la prueba de covid-19 en Ecuador, es decir, 1 480 casos menos que los registrados la víspera, cuando el informe oficial del Gobierno documentó 30 298 personas. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en ese informe de cifras hubo una “reclasificación”, porque se hizo una depuración por número de cédula, no por número de pruebas, con lo que hubo muestras que se redujeron a un solo caso. El Secretario de Estado sostuvo que los datos migraron a un nuevo aplicativo que permite integrar la información y que ese traspaso generó una nueva reclasificación y depuración de la data.



11 de mayo del 2020.

​El Ministerio de Salud redujo las cifras de casos de personas contagiadas de 29 559 personas el domingo 10 de mayo a 29 509 el lunes 11 de mayo del 2020. Según esa Cartera, continúa la "reclasificación de los registros por cédula de identidad de las personas y, no por el número de pruebas que se han realizado. En otras palabras, la data es procesada por el número de casos, por lo que el número de pruebas o muestras está atado a cada persona, lo que determina que se produzca una variación en las cifras".