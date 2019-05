Estos son los nuevos costos de servicios bancarios aprobados en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera emite hoy, 27 de mayo del 2019, la resolución con los nuevos costos que tendrán 23 servicios de la banca, informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

El Gobierno explicó que estas nuevas tarifas entrarán en vigencia una vez que el documento que emita la Junta se publique en el Registro Oficial.

“Se tomaron en cuenta servicios principalmente que tienen que ver con banca virtual, para incentivar a que más ecuatorianos usen los servicios electrónicos y que también se incremente el nivel de bancarización en el país”, señaló por su parte hace unos días Marcos López, representante del Ejecutivo en la Junta.



El año pasado, en Ecuador se realizaron 218,1 millones de transacciones digitales; esto es, un 13% más que en el 2017, según el Banco Central.

Las transferencias electrónicas enviadas bajan de 45 centavos a 36 centavos. En total 23 servicios financieros bajarán de precio, informó Marcos López, delegado de la Junta Monetaria



Durante el Informe a la Nación del 24 de Mayo, el Presidente Lenín Moreno anunció modificaciones al costo de los servicios. Mencionó, por ejemplo, que se reducirá el precio que pagan los clientes por los envíos y recibos de transferencias bancarias electrónicas.



López detalló que, en promedio, las tarifas por transferencias electrónicas bajarán en un 20%.



Otros servicios tendrán una baja de 5% y otros serán gratuitos. Entre los servicios que tendrán tarifa cero está la renovación por pérdida de la tarjeta de coordenadas que entregan los bancos para usar la banca virtual.



En cuanto a las tarjetas de crédito, Moreno dijo que se reducirán los pagos por obligaciones, renovaciones, y costo de consumo.

Mientras que López aclaró que no se trata de cambios a las tasas de interés. Detalló que se modificarán comisiones que tenían que pagar los clientes por ciertos consumos. Por ejemplo, se reducirá en un 20% la comisión que tienen pagar los clientes que usan tarjetas de crédito en gasolineras.



La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) sostiene que el 80% de las tarifas que cobra no tiene costo. Del grupo restante, un 12% corresponde a tarifas que son subsidiadas por los bancos.



Estos son los nuevos costos de los servicios bancarios:



Consumo de gasolina con tarjeta de débito: La tarifa pasa de 0,23 centavos a 0,20 (-13 %)



Emisión del plástico de tarjeta de débito con chip: El costo se reduce de 4,60 dólares a 4,37 dólares (-5%)



Renovación del plástico de tarjeta de débito con chip: Se reduce de 4,60 dólares a 4,37 dólares (-5%)



Renovación del servicio anual de tarjeta con chip: La tarifa disminuye de 1,65 dólares a 1,57 dólares (-5%)



Reposición de tarjeta de débito con chip por pérdida, robo o deterioro: El costo se reduce de 4,60 dólares a 4,37 dólares (-5%)



Emisión de plástico de tarjeta prepago recargable con chip: El costo se reduce de 4,60 dólares a 4,37 dólares (-5%)



Recibidas para crédito en cuenta: El costo se reduce de 8,93 dólares a 5 dólares (-44%)



Transferencias interbancarias SIP recibidas: se reducen de o,27 centavos a 0,20 centavos (-26%)



Transferencias interbancarias enviadas por internet: Se reduce de 0,45 centavos a 0,36 centavos (-20%)



Transferencias SCI recibidas por internet: baja de 0,27 centavos a 0,20 centavos (-26%)



Emisión del paquete de cuenta básica con tarjeta electrónica con chip: Disminuye de 5,36 dólares a 4,56 dólares (-15%)



Emisión de token físico: Es un dispositivo de seguridad digital único e intransferible que genera un código de seguridad para proteger las transacciones. La tarifa pasa de 31,25 dólares a 10 dólares (-68%)



Emisión de token virtual: Es un sistema de códigos para proteger las transacciones electrónicas. La tarifa pasa de 22,32 dólares a 8 dólares (-64%)



Pagos por obligaciones contraídas con tarjetas de crédito por banca telefónica, banca celular, internet y kiosko la tarifa baja de 0.45 centavos a 0,34 centavos (-24%)



Pagos por obligaciones contraídas con tarjetas de crédito por oficina, corresponsal no bancario y cajeros automáticos, la reducción es de 0,54 centavos a 0,39 centavos (-28%)



Renovación del servicio anual de token físico: se reduce de 8,93 dólares a 4,56 dólares (-49%)



Renovación del servicio anual de token virtual: se reduce de 4,47 dólares a 3 dólares (-33%)



Recaudaciones de pagos a terceros (a excepción de tributos pagados con tarjetas) por banca telefónica, banca celular, internet, kiosko, tarjetas de crédito y débito, la reducción es de 0,31 centavos a 0,29 centavos (-6%)



Recaudaciones de pagos a terceros (a excepción de tributos pagados con tarjetas) por oficina corresponsal no bancaria y cajeros automáticos, disminuye de 0,54 centavos a 0,51 centavos (-6%)



Referencias bancarias: el coto baja de 2,37 dólares a 2,25 dólares (-5%)

Reposición de libreta por pérdida, robo o deterioro: la tarifa disminuye de 0,89 centavos a 0,76 centavos (-15%)



Reposición de tarjeta electrónica de cuenta básica con chip por pérdida, robo o deterioro físico: se reduce de 5,36 dólares a 5,09 dólares (-5%)



Reposición de tarjeta electrónica de cuenta básica con banda lectora por pérdida, robo o deterioro físico: baja de 0,89 centavos a 0,84 centavos (-6%)