Ecuador obtuvo cerca de USD 700 millones en cooperación en pandemia

Ecuador obtuvo cerca de USD 700 millones en cooperación en este año de pandemia, una solidaridad que se ha volcado en enfrentar los efectos de la covid-19, indicó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos.

"Hemos tenido una gran solidaridad internacional: USD 300 millones en cooperación no reembolsable afincando en el tema del covid en lo que son respiradores, vituallas y medicamentos", manifestó este martes el jefe de la diplomacia ecuatoriana en una entrevista con EFE.



Gallegos, quien asumió la Cartera en julio pasado, precisó que a esas ayudas se sumaron otros "USD 360 millones, en fuentes de cooperación no gubernamentales", cifra que calcula que al cierre de este 2020 alcance los 400 millones.



Cooperación covid



Esas partidas se enmarcan en los lineamientos de política exterior en tiempos del coronavirus, lo que ha implicado que la Cancillería ecuatoriana vuelque todas sus capacidades en buscar financiación no reembolsable internacional para enfrentar la pandemia.



"Es un buen indicio de que estamos buscando que los donantes internacionales reorienten esas capacidades hacia los sectores de la recuperación y resiliencia", acotó al abogar por una fórmula mixta que incluya recursos y productos para paliar la enfermedad a la par que programas de recuperación económica y social.



Tercer titular de Exteriores del Ejecutivo de Lenín Moreno y con apenas cinco meses por delante en el cargo, puesto que en febrero se celebran elecciones en el país, Gallegos augura que el próximo Gobierno "tendrá que enfrentar retos iguales o más graves" en la era pandémica.



"Esta para mí es la peor crisis internacional que hemos vivido los 193 países del mundo", señala antes de remarcar que en el área andina la economía decrecerá este año un 9%.



Moreno reveló el lunes que durante la crisis sanitaria se perdieron en la nación andina un millón de puestos de trabajo, de los que se han recuperado poco más de 500 000.



La recuperación económica del país, gracias al desembolso el año pasado de USD 10 200 millones por los organismos multilaterales, se vio truncada por la pandemia, lo que no ha impedido que Ecuador pueda renegociar su deuda y tratar de "dejar una hoja de ruta más positiva al próximo Gobierno", explicó.



Búsqueda de nuevos mercados



En el terreno exterior, Ecuador ha abierto el foco y después de la entrada en vigor del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea en 2017, ha cerrado un tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), espera concluir un acuerdo con México para poder finiquitar su incorporación a la Alianza del Pacífico y gestiona otro acuerdo comercial con Estados Unidos, que se encuentra en la primera fase.



"El tratado con Europa quitó la venda de muchos ecuatorianos, especialmente de cierta tendencia ideológica, que pensaban que los europeos nos iban a robar desde el agua a lo demás", analiza el canciller y remarca que en el caso comunitario la balanza ha resultado favorable para Ecuador.



Defensor de la necesidad de acceso a los mercados como cortapisa de la pobreza y desigualdad, Gallegos, que se ha desempeñado como embajador en Washington, defiende la "gran relación que tenemos con el presidente (electo de EE.UU., Joe) Biden", y la larga tradición de camaradería con el Partido Demócrata, por lo que vislumbra que la relación continuará siendo fluida.



Está convencido de que Ecuador "se retrasó 14 o 17 años en la negociación del tratado" con su principal socio comercial y censura la incongruencia de que sea el único país del Pacífico que no tenga un tratado con el resto de integrantes del entorno.



"Tenemos la necesidad de tener acceso al mercado de Europa, del EFTA, de EE.UU., del Asia, que acaba de construir le mayor mercado", considera y propone al que sea su sucesor "un trazado de intereses que vayan más allá de los Gobiernos".



Destaca que en plena pandemia tanto con la UE, como con EE.UU. y China, Ecuador ha tenido superávit este año.



Desafío migratorio



En el ámbito de la movilidad humana rescató el Proceso de Quito, que "trató de unificar posiciones en la región" respecto a la migración venezolana y resaltó que Ecuador ha sido uno de los países que más ha regularizado, cerca de 200 000 personas, aunque aún quedan pendientes de tramitación unas 20 000 solicitudes, cuando se calcula que cerca de medio millón se encuentran en el país.



Ante la exigencia de colectivos de migrantes que piden una mayor inclusión, Gallegos es partidario de nuevas regularizaciones, que deberán aguardar a la próxima administración.



Y frente a un cambio de tendencia política en la región y los intentos infructuosos de integración el ministro insiste en la importancia de la unidad para salir del empantanamiento económico y social.



"América Latina cuando se sienta en una mesa puede discrepar de muchas cosas, pero todos coincidimos en la necesidad de la lucha contra el covid. Tenemos que tener una política madura, que tenga una posición pragmática", defiende.