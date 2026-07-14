Durán reanuda servicio de recolección de basura tras casi 20 días

Después de casi 20 días sin el servicio de recolección de basura en Durán, la ciudad vuelve a contar con los trabajos privados del Consorcio Durán Limpio este martes 14 de julio de 2026.

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Anuncio del alcalde

El alcalde Luis Chonillo anunció la reanudación del servicio la tarde del lunes. Además, expresó su reconocimiento a todas las personas e instituciones que se sumaron al plan de contingencia durante la emergencia. “Reitero nuestra permanente disposición al diálogo institucional y apertura para tratar técnicamente cualquier diferencia”, afirmó en sus redes sociales, aunque no proporcionó más detalles.

Suspensión del servicio

Personal del municipio de Durán realizó el plan de contingencia de recolección de basura, ante la suspensión de servicio de parte del consorcio encargado (Durán Limpio). Fotos: César Muñoz/API

El servicio del Consorcio Durán Limpio había estado suspendido desde el 25 de junio debido a una deuda del Municipio que supera los 9,7 millones de dólares, correspondientes a 58 planillas impagas. Esta situación generó una crisis en la ciudad, donde cada esquina se convirtió en un cerro de basura, acumulando más de 300 toneladas al día.

Emergencia por acumulación de basura

Ante esta grave situación, el 1 de julio se declaró la ciudad en emergencia. Los fuertes olores que emanaban de los desechos llevaron a los moradores a utilizar cal para mitigar el problema. Para abordar la crisis, la Municipalidad de Durán y la Prefectura del Guayas implementaron un plan de acción que incluía la recolección de desechos con volquetas y maquinaria pesada.

Problemas adicionales en Durán

Aparte de la crisis por la basura en Durán, los ciudadanos también denuncian la falta de agua potable, y la inseguridad. Estas problemáticas han afectado gravemente a los moradores, quienes en estos momentos sufren por los olores desagradables que emanan de los desechos sólidos acumulados.

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