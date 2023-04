Dueños de negocios de Turi, en Cuenca, en alerta por los extorsionadores

Dueños de negocios de Turi, en Cuenca, han recibido amenazas de extorsionadores que piden dinero a cambio de darles ‘seguridad’. Fotos: El COMERCIO

Redacción Seguridad

Los extorsionadores están llegando a los negocios de Turi, el balcón de Cuenca. Esta zona ubicada a cinco minutos de la ciudad se caracteriza por su dinamismo económico y por ser el destino obligado de turistas nacionales y extranjeros.

El movimiento comercial y las visitas turísticas crecieron desde septiembre del 2022. En ese mes la Junta Parroquial y el Municipio entregaron la remodelación integral de la zona. Esta regeneración del sitio está atrayendo a los extorsionadores.

Son más de 50 negocios que están alrededor del mirador: bares, restaurantes, discotecas, tiendas de artesanías, juegos de aventura y más. Hay negocios nuevos y la mayoría de los antiguos han sido remodelados.

Venimos de momentos difíciles por la pandemia y la crisis económica que arruinó el turismo. Así lo dice Santiago Vanegas, presidente de Asoturi. “Nos ha costado levantarnos y ahora nos persiguen los extorsionadores en Turi”.

Extorsionadores amenazan desde enero 2023

Los propietarios de los negocios empezaron a recibir amenazas de intimidación de los extorsionadores, en enero 2023. En unos casos mediante llamadas telefónicas y en otros por mensajes de texto. Se identifican con alguna organización narcodelictiva.

A Susana (nombre protegido) un ‘vacunador’ (extorsionador) la contactó en febrero por llamada telefónica. Le pidió dinero, sin especificar el monto, a cambio de darle seguridad a ella, a su familia y a su negocio de Turi.

Cuenta que por el susto se quedó en silencio, mientras el extorsionador le hablaba suave, con amenazas. A los pocos segundos colgó la llamada porque pensó que Susana había cerrado la conexión.

Enseguida el extorsionador dejó un audio donde recriminaba por el cierre de la llamada. Además, decía que conocía de su negocio, los ingresos y que por negarse a pagar un valor iba a poner una bomba en el local.

No se conoce cuántos dueños de negocios han recibido estas llamadas de extorsionadores. Lo que sí se sabe es que los perjudicados no han puesto las denuncias en la Fiscalía, porque consideran que no se investigan.

Susana consultó a un funcionario judicial, amigo de la familia, qué podía hacer. Él recomendó que cuando el extorsionador vuelva a llamar diga que no es el dueño de ese negocio, sino un agente vendedor, en este caso de servicios turísticos.

La Policía también recomienda lo mismo. Esto porque los extorsionadores obtienen los contactos telefónicos registrados en las redes sociales del negocio.

Lo que elevó la alerta

Hace unas semanas un hombre (extorsionador) en moto llegó a uno de los negocios y dejó un panfleto con amenazas. En esa hoja se ponía precio de cuánto deben pagar cada dueño de negocio ‘por darle seguridad’, explicó Santiago Vanegas.

Prefieren no revelar montos. Más bien optaron por organizarse para cuidarse entre ellos y establecer medidas de seguridad. Hablan de sistemas de alarma comunitaria y más cámaras de video vigilancia.

A Vanegas le preocupa que esta zona de alto turismo sea tomada por los delincuentes para delitos como la venta de droga o los ‘vacunadores’. Al mirador de Turi llega un promedio de 5 600 visitantes por semana.

Además, porque a pocos minutos del mirador, en la misma parroquia Turi, está el centro penitenciario que acoge a más de 2 600 privados de la libertad. En el interior se han producido masacres y asesinatos entre miembros de bandas delictivas.

Por eso, para la noche de este jueves 13 de abril estuvo prevista la primera reunión de seguridad. Allí iban a buscar estrategias para enfrentar a los extorsionadores. Solicitarán más policías para la Unidad de Policía Comunitaria.

A la cita estuvo previsto que arriben autoridades de la Junta Parroquial, Tenencia Política, dueños de negocios y de la Policía Nacional.

La regeneración urbana en Turi

El Municipio de Cuenca y la Junta Parroquial de Turi invirtieron USD 1,7 millones en la remodelación integral de este espacio. Las obras se ejecutaron en 11 meses y la remodelación se inauguró en septiembre del 2022.

Las mejoras incluyeron la ampliación de la pasarela que era de 25 metros a 190 metros. Su pasamano es de acero, el piso de madera y una rampa que conecta al área subterránea. Allí se construyó una galería con cafetería y locales de artesanías.

Hay nuevo mobiliario de 11 bancas, 160 metros de calles adoquinadas, aledañas a la iglesia. Instalación de bebederos y plantas ornamentales. Es un espacio muy bien iluminado con reflectores y cámaras de video vigilancia conectadas al Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca.

Noticias relacionadas

Dos cuerpos fueron hallados en Cuenca con este mensaje: "...No queremos vacunadores"

Director de la cárcel de Turi asegura que recibe presiones para que renuncie

Siete muertes conmocionan a Cuenca

Amotinamiento deja muertos y heridos en la cárcel de Turi en Cuenca

Visita nuestros portales: