Diana Atamaint: ‘Vuelve el voto en plancha en las elecciones del 2021’

Entrevista a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.



¿Qué es lo más importante de las reformas, la paridad de género?



Sí. Las propuestas venían de ONU Mujeres y de otras organizaciones políticas. Quiero reconocer el trabajo del Bloque Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que jugó un rol importante en esta decisión. Así se profundiza la democracia con un Ecuador más incluyente y más equitativo. También la transparencia del gasto electoral.

¿Si no se ponía por ley la paridad de género electoral era difícil que la sociedad lo asumiera?



Es muy difícil porque nos decían que las mismas mujeres son las que no quieren participar. También se escucharon comentarios, muy tristes, que no es mérito usar tacones y faldas para ser candidatas. Eso tiene que ser combatido. Las mujeres sí participarán porque la violencia política será sancionada, las organizaciones políticas se verán obligadas a utilizar el fondo partidario para la formación de sus cuadros, tanto de mujeres como de jóvenes y de las personas que cumplan con los criterios de interculturalidad.



¿Cómo actuará el CNE con los cambios en el control de campaña?



La Función Electoral tiene dos instancias: el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene que ver la parte administrativa, y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que sanciona infracciones. Lo que va más allá, como la licitud de los fondos de campaña, lo tiene que investigar la Fiscalía, porque esos son delitos. Ahora se transparentarán nombres y montos para que, de esa manera, no nos topemos con sorpresas de donantes que buscan un favor de la autoridad electa.



¿La clave es la bancarización de los aportes?



Si hablamos de combatir la corrupción, la Asamblea ha dado una respuesta positiva al aceptar estas propuestas para que ya no haya más aportes anónimos. Los aportes se hacen a través de la banca y deben llenar un formulario donde se declare que los fondos son lícitos.



¿Con los cambios al fondo partidario se fortalecerán las organizaciones políticas?



La ley ahora les dice a las organizaciones políticas en qué deben utilizar ese fondo. El 70% debe ir a la formación de sus adherentes, porque las bases deben estar muy convencidas de los principios ideológicos. Un alto porcentaje de electores jóvenes se ha apartado de la política y es fundamental tener una escuela de formación, convencida de la pertenencia a un partido.



¿Cuál es el cambio real que va a tener el votante en la papeleta del 2021?



En el Ecuador cambiamos del método D’Hondt al Webster para la adjudicación de escaños, este da la posibilidad de tener mayor representación de las minorías. El otro cambio es la forma de votación para el ciudadano, cuando tiene la papeleta: vuelve el voto en plancha, encontraremos un cuadro en el que se vote por el partido político, por todos los candidatos. Eso, según el planteamiento, da la posibilidad de que el partido político trabaje para que el electorado vote por los principios ideológicos. Ya no habrá esa oportunidad de escoger entre listas.



Para el escrutinio será más fácil...



Operativamente, sí. Pero eso no quiere decir que por esa causa se lo hizo así. Pero esto soluciona mucho, habrá menos inconsistencias y un conteo más rápido.



El tema que no se topó en las reformas es la verificación de firmas de adherentes a partidos políticos. ¿Qué hará el CNE?



Sí hay una transitoria que pone pasos para revisar el sistema informático. Ya estamos trabajando en eso, porque hay observaciones de Contraloría. En el tema de las firmas estamos trabajando con el equipo técnico. En los próximos días daremos un planteamiento de qué es lo que se va a hacer.



¿La convocatoria de elecciones será para febrero o marzo del 2021?



Que no sea marzo, porque eso nos quita una mes de trabajo. Si por mí fuera, sería en enero, porque nos da más tiempo para solucionar los recursos que se interponen. Está previsto que sea en febrero del 2021.



Un alto funcionario del CNE es investigado por una supuesta red de tráfico de influencias. ¿Qué ha hecho sobre ese tema?



Ayer presenté en la Fiscalía las actividades y responsabilidades que esta persona tenía en sus funciones en el CNE, para que se investigue si dentro de la institución pudo haber un delito. Tienen que ser sancionados los corruptos.