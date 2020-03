¿Qué hacer frente a las deudas con bancos y tarjetas de crédito este fin de mes?

LEA TAMBIÉN

Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), respondió 12 consultas de EL COMERCIO sobre cómo operan los beneficios que se ofrecerán a los clientes que no puedan cubrir las cuotas de sus créditos, a causa de las restricciones que se han aplicado para ejercer sus actividades por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

¿Cómo se implementará el diferimiento de los créditos vencidos de los clientes de este mes?



El primer anuncio que realizó la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) fue hace dos semanas y media. Este tenía relación con la liquidez, es decir con la cantidad de dinero que íbamos a poner en circulación en los próximos seis meses para realizar reestructuraciones, de pagos, de nuevos créditos o refinanciamientos. Esto nos va a permitir proceder rápidamente con este anuncio. Recordemos que hasta antes de este 30 de marzo no teníamos una normativa que nos cubra.



¿Qué establece la resolución de la Superintendencia de Bancos?



Desde el 31 de marzo en adelante todos los refinanciamientos, cuotas, diferimientos que realice cada banco estará dentro de lo anunciado por la Asobanca. Esto significa que habrá condiciones específicas para tratar los pagos vencidos, las provisiones y también el tratamiento que se hace en el buró de crédito, que es la calificación crediticia de las personas. Es decir, si un cliente está amparado en lo que establece estas operaciones especiales que ofrecerán los bancos su calificación de riesgo no variará.



¿Cómo accede el cliente a este tipo de beneficios?



Cada uno de los bancos ya ha emitido a sus clientes las disposiciones sobre cómo será el procedimiento para realizar este tipo de refinanciamientos, diferimiento de cuotas, extensiones, aplazamiento en cada tipo de crédito.



¿Estos beneficios se aplicarán para las cuotas que se pagan en abril, porque lo de marzo quizá ya se pagó?



Va a depender de cada banco, hay entidades que ya han procedido con algunos clientes en ciertos casos en este mes. Pero consideramos que la gran mayoría de clientes que estarán interesados en diferir sus cuotas vendrán a partir de este mes de abril, porque están amparadas en la resolución de la Junta y la circular de la Asobanca, tendrán un tratamiento diferente.



¿Qué tratamiento tendrán estas operaciones?



Por ejemplo, si un banco ha ofrecido que hay dos cuotas específicas de una tarjeta de crédito, que no serán cobradas y serán diferidas, lo que hará la entidad financiera es tomar esas dos cuotas que le correspondía pagar al cliente y pasarlas al final de tabla. Es decir, no es que sube los cargos, no es que hay que pagar más al final, es simplemente una flexibilidad para darle mayor liquidez a las personas y que no tengan que pagar al menos estas dos cuotas ahora.



¿Esto incluye recargos?



Lo que ocurre es que se aplaza el pago y pasa exactamente igual sin recargos, sin nuevos intereses, exactamente como se pactó ahora.



¿Qué ocurre con las personas a las que se les debita directamente de la cuenta bancaria el pago de la tarjeta o del préstamo?



En este caso se recomienda a las personas, que sientan que no van a poder pagar sus créditos por cualquier motivo relacionado con esta emergencia u otra razón, comunicarse de manera inmediata con la entidad bancaria, que no espere que llegue la fecha de cobro o de cierre, porque ahí puede generarse algún tipo de confusión. Los bancos, que son parte de la Asobanca, tienen la disposición y voluntad de poder avanzar con este tipo de facilidades.



¿Para solicitar este beneficio es necesario ir personalmente a los bancos?



Hay bancos que han habilitado líneas de comunicación específicas para comunicarse con los clientes. Esto ha facilitado este proceso. Recomendamos no ir a las sucursales y más bien optar por hacer una llamada telefónica o usar plataformas digitales para no exponerse debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.



¿Estos beneficios aplican para el cobro de cheques?



No, en el tema de cheques entendemos que es una práctica común entregar cheques posfechados, pero en realidad se conoce que es algo ilegal y los bancos no podemos irnos en contra de una ley expresa. Por el rato que se presenta un cheque el banco debe pagar.



¿Se puede solicitar estos beneficios en el caso de que las compras se hayan hecho con pago corriente o diferido?



Depende de cada entidad, hay bancos que han anunciado que van a proponer el diferimiento de dos o tres cuotas de tarjetas de crédito, otros han solicitado a sus clientes que informen si no van a poder pagar para proceder. Dependerá de cada tipo de tarjeta, hay unas que trabajan con pagos mínimos otras que son de consumo, que no permiten esa modalidad. En tal caso lo que se va a buscar es que se alivie a los clientes que no puedan pagar sus cuotas en estos meses.



¿Esto aplica para personas y empresas?



Lo que nosotros anunciamos desde la Asobanca rige para pequeñas empresas, microempresas y créditos de consumo personal. Hay otras entidades que han aumentado tarjetas de crédito. Otras han buscado a sus clientes, que no registraban demoras en sus pagos, pero se han atrasado este mes y por eso se ofrecen facilidades.



También hay entidades que están pidiendo que cada cliente se contacte. En el caso de grandes empresas, corporaciones, créditos de vivienda, lo que están pidiendo los bancos, en la mayoría de casos, es que los clientes se acerquen para refinanciar o restructurar estas deudas, porque se tratan de montos más altos.



Además, hay empresas que están pidiendo créditos para capital de trabajo o pagar la nómina. Eso también se está atendiendo.



En el caso de los clientes que son adultos mayores, ¿se brindará alguna facilidad adicional?

Para atender la demanda de las personas que se acerquen a cobrar sus pensiones o bonos este 31 de marzo se habilitará unas cajas para atender de manera más ágil a las personas de la tercera edad, que es más vulnerable. Y, a la vez se recomienda, a alguna persona de confianza enseñar a un adulto mayor a usar una tarjeta de débito o hacer transacciones en línea para evitar que acudan a las sucursales.