Gobernador del Guayas informó de seis detenidos por especulación ligada al covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, informó la tarde de este domingo 1 de marzo de 2020 que seis personas han sido detenidas en Guayaquil por especulación vinculada a la venta de mascarillas, gel antibacterial y vitamina C, artículos de prevención, con alta demanda a raíz del primer caso diagnosticado en el país de coronavirus o covid-19.

Duart citó en su cuenta de Twitter los resultados de los controles ejecutados por la Intendencia General de Policía entre este sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo en el Puerto Principal. Se han realizado 203 operativos de control de precios en 170 farmacias, tres tiendas y cuatro supermercados.



“Las personas que no están enfermas, no necesitan usar mascarillas. El propósito principal de éstas es no esparcir el virus. No entren en desesperación por no estar bien informados”, apuntó el Gobernador.

Durante este fin de semana hemos realizado exhaustivos controles de precios en supermercados, farmacias y tiendas para evitar los sobreprecios de mascarillas, desinfectantes y otros artículos. ¡El virus más peligroso es el miedo! No permitamos que nos gane. ¡Seguimos trabajando! pic.twitter.com/0WpULuxQi1 — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) March 2, 2020



La Policía Nacional junto a Intendencias y Comisarías locales mantiene controles y patrullajes preventivos en farmacias a nivel nacional, a fin de verificar precios y abastecimiento y de evitar excesos y abusos hacia la ciudadanía.



Los operativos se amparan en el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula y sanciona el alza de precios. “La persona que sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días”, reza la ley.



El Ministerio de Gobierno informó que a escala nacional, hasta el mediodía de este domingo, había desplegado 948 operativos en las 24 provincias y supervisado los precios de insumos médicos en 3 291 establecimientos, aunque sin reportar otras personas detenidas por especulación de precios o acaparamiento de productos.



A escala nacional se han supervisado 1 623 farmacias, 586 tiendas, 219 micromercados, 215 supermercados, 364 distribuidoras de productos de limpieza y 284 distribuidoras de suministros médicos según un boletín de prensa de la Cartera de Estado.