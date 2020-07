Detenido el 3 de julio en Ponciano recibió medidas cautelares e incurrió en otros dos delitos

LEA TAMBIÉN

El video grabado el 3 de julio del 2020 en el barrio Ponciano Alto, en el norte de Quito, se viralizó en las redes sociales. En las imágenes, un hombre aparecía colgado en el cerramiento de una casa, a la cual intentó ingresar. Vecinos y policías lo habían cercado.

"¡Cógelo, dale con la escalera", gritaban moradores, mientras un uniformado intentaba hacerlo bajar. El hombre, vestido con un traje de bioseguridad amarillo, se aferraba a un tubo con alambres en la pared de unos 4 metros de alto.



Otro agente, desde la parte superior, lo interceptaba. Un tercer uniformado descargó un tubo con gas lacrimógeno. El hombre, identificado como Jimmy C., fue detenido.



En la audiencia de flagrancia, la Justicia no halló motivos para su aprehensión y le dictó medidas cautelares sustitutivas: se le prohibió salir del país y se le pidió que se presentara cada semana ante las autoridades, como parte de las investigaciones de ese caso.



Jimmy C. fue detenido nuevamente cuatro días después, el 7 de julio del 2020, también en Ponciano, por tenencia de arma de fuego. “Lo interceptamos y le encontramos con un revólver, se trataba del mismo sujeto que cuatro días antes estaba colgado en la pared”, dice el teniente coronel Jimmy Viteri, comandante policial subrogante del Distrito La Delicia de Quito.



En la audiencia de formulación de cargos la Justicia no dictó prisión preventiva, porque en los peritajes se demostró que el revólver, si bien era real, no funcionaba; se encontraba dañado. Para el oficial, ese es un problema grave, porque cuando se producen los asaltos las víctimas desconocen si el arma funciona o no.



Jimmy C. quedó nuevamente en libertad. A las 16:00 del miércoles 15 de julio del 2020, en una operación en las calles Vicente Duque y Tadeo Benítez del barrio Ponciano 3, la Policía detuvo a dos hombres por invadir una vivienda e instalarse allí.



Los uniformados patrullaban por sector cuando receptaron la denuncia presentada por el dueño del inmueble, el cual se encontraba deshabitado. Al principio, los policías trataron de ingresar por la puerta, pero los invasores colocaron una tranca para que nadie pudiera pasar.



Con autorización de Andrés P., uniformados ingresaron a la casa por la pared. Allí encontraron a dos hombres que no justificaron su presencia. Se trataba nuevamente de Jimmy C. El otro hombre fue identificado como Jefferson M.

Al recorrer la propiedad, el dueño de casa constató que al interior había daños. La audiencia en contra de los sospechosos por invadir propiedad privada estaba prevista para la tarde de este jueves 16 de julio.