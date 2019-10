CIDH y Defensoría del Pueblo rechazan uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional

LEA TAMBIÉN

Un ciudadano yace en el piso, en medio de la jornada de movilizaciones del pasado jueves 3 de octubre de 2019. Un agente motorizado de la Policía Nacional pasa por encima de él con su motocicleta. Mientras el ciudadano es aplastado por el vehículo, el oficial continúa acelerando. Esto muestran las imágenes de un video que circuló por redes sociales el pasado jueves.

El registro fue recogido por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y divulgado a través de su cuenta de Twitter. "Rechazamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en contra de manifestantes. Exigimos a (la ministra de Gobierno) María Paula Romo que se investigue este tipo violencia y que pare la represión", expresó a través de su cuenta la institución.

ALERTA 🛑| Rechazamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la .@PoliciaEcuador en contra de manifestantes. Exigimos a .@mariapaularomo que se investigue este tipo violencia y que pare la represión.

.@Lenin @MinGobiernoEc @fidh_es @CIDH @ottosonnenh. pic.twitter.com/u6cGmm6Cq0 — Cedhu (@cedhu) October 4, 2019



En Cuenca, tres policías arrastran a un ciudadano, por varios metros, en una vereda, en medio de gases lacrimógenos. El registro fue recogido por Radio Pichincha Universal.



Durante la jornada de protestas de ayer, en el Centro Histórico de Quito, colectivos denunciaron el uso de perdigones por parte de los uniformados para dispersar a la multitud.

Foto: Cortesía Colectivo Ruda Feminista



Estos casos se suman a otros excesos policiales registrados el jueves, como la agresión a periodistas de EL COMERCIO y otros medios de comunicación mientras realizaban sus labores en medio de manifestaciones en el Centro Histórico de Quito.

#ATENCIÓN | Agentes de la Policía agreden a dos fotoperiodistas de EL COMERCIO y a una reportera del portal Primicias, cuando realizaban su trabajo en el centro de Quito.



Vía: @dpallerismo y @rougehead pic.twitter.com/60reFbA63N — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019



En medio de este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un pronunciamiento expresando "preocupación por uso excesivo de la fuerza por la Policía en Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", aseguró el sistema interamericano a través de su cuenta de Twitter.

La @CIDH expresa preocupación por uso excesivo de la fuerza por la policía en #Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. Seguimos con preocupación situación de centenar de detenidos en todo el pais, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos — CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) October 4, 2019



​Estos no son los únicos organismos de Derechos Humanos que se han pronunciado al respecto. La noche del pasado jueves, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual "exige el respeto debido a la protesta social", ante los hechos denunciados por "familiares de manifestantes, así como aquellos expuestos por redes sociales, que evidencian un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional".

Atención| La #DefensoríaDelPueblo condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la @PoliciaEcuador. Revisa más: https://t.co/yfrT1hvCxe pic.twitter.com/cw3C5pA8mL — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) October 4, 2019



"Según las denuncias recibidas por nuestra institución, existen ciudadanos detenidos que no se encuentran en las unidades de flagrancia. Asimismo, se han difundido varios vídeos en los cuales se evidencian tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de miembros de la Policía Nacional, producto del uso excesivo de la fuerza", agrega el comunicado.



Así, la entidad encargada de la defensa de los Derechos Humanos en el país, hace un "llamado a las organizaciones sociales y ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta sin violencia y a la Fuerza Pública a actuar con la debida proporcionalidad en cada caso, enmarcados en el respeto a la Constitución".



El presidente Lenín Moreno decretó el pasado 3 de octubre del 2019 el estado de excepción en el país para, según dijo, precautelar la seguridad ciudadana ante las protestas que ocurren después del anuncio de medidas económicas.



"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno en una transmisión desde Carondelet. "Además, permitía que importantes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía, personas pudientes o personas que traficaban con el combustible, causando serios problemas a la economía nacional".



"A quienes pretenden imponer el caos como mecanismo de conseguir algo… Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia", dijo el Primer Mandatario.