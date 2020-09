Debilitamiento del dólar mejora la competitividad del país en Europa y Asia

LEA TAMBIÉN

El debilitamiento que ha tenido el dólar estadounidense es una ventaja para las exportaciones ecuatorianas, especialmente para aquellas que llegan a Europa y Asia.

Los productos nacionales se vuelven atractivos porque se abaratan frente a países competidores, cuyas monedas se están apreciando.



La racha ha sido positiva especialmente con los mercados europeos, no solo por la tendencia a la baja del dólar respecto al euro y otras monedas europeas, sino por la demanda en general -sobre todo de productos alimenticios-, comenta Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).



Pero advierte que “hay que leer esta tendencia con pinzas, porque si bien se está ganando terreno (en las exportaciones), todavía falta mucho para que las monedas extranjeras lleguen a los niveles que tenían antes de la pandemia”.



La balanza comercial de enero a julio de este año refleja un buen rendimiento de las exportaciones no petroleras, en medio del contexto mundial por la pandemia del covid-19. Se generaron ingresos por USD 8 397 millones, una cifra superior en USD 636 millones respecto al mismo período del 2019, según el Banco Central del Ecuador (BCE).



Dentro de los productos tradicionales se destacan banano, camarón y cacao, tanto en Europa como en Asia. Por el lado de los no tradicionales hay buen desempeño en productos mineros y de madera.



Por la coyuntura, el país tiene uno de los precios más bajos de camarón, que puede ser una ventana de oportunidad para potenciar el mercado de Canadá y Europa. En cuanto al banano, la ventaja fue la apreciación de las monedas centroamericanas, anota Xavier Orellana, exviceministro de Comercio.



La depreciación del dólar ayudó al sector cacaotero a recuperar mercados, tras meses de alarma por la caída de la demanda mundial.



Francisco Miranda, vocero de la Asociación de Exportadores de Cacao e Industrializados (Anecacao), explicó que al bajar el dólar y apreciarse el euro las exportaciones dirigidas a Europa tomaron impulso, ya que resulta más barato el transporte del producto.



“Los principales proveedores de cacao a Europa son los países africanos, sus antiguas colonias, porque tienen preferencias. Con un dólar débil se compensan los costos, porque ahora es más provechoso llevar nuestros productos”, dijo.



Vicente Albornoz, docente de la Universidad de las Américas (UDLA), refiere que aunque el fenómeno es positivo para el Ecuador, esto no depende de sus políticas sino de factores externos. Por eso -acota- es importante que acompañen políticas que promuevan la competitividad.



La baja del billete verde tuvo un freno ayer, 21 de septiembre del 2020. La moneda se fortaleció por el apetito de los inversionistas en busca de refugio seguro ante temores por posibles confinamientos sociales, a causa de un aumento de casos de covid-19. Algo similar pasó en marzo, pero luego el dólar volvió a caer.



Otro elemento de incertidumbre en estos días es la decisión del Congreso de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y aprobar nuevos estímulos fiscales, según Reuters.



Si bien esto enciende alertas, se espera que sea solo un hecho coyuntural, dijo Eduardo Egas, vocero de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Egas menciona que la volatilidad de la moneda evidencia una vez más la fragilidad de la economía nacional al no contar con una política monetaria y herramientas adicionales que ayuden a amortiguar los altibajos del mercado externo.



Otro efecto del momento que experimenta el dólar se observa en las remesas. Al existir una apreciación de otras monedas los emigrantes que vivan en estos países podrán ayudar más a sus familias, ya que estas recibirán más dólares al hacer el cambio.



“No olvidemos que envían las remesas para pagar deudas o ayudar en la manutención familiar”, dijo el analista Rodrigo Mendieta, pero cree que será un impacto transitorio.



En el primer semestre de este año ingresaron USD 147,2 millones menos por remesas, que en igual período del 2019.