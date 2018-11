Debate de Pro Forma arranca esta semana

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Pro forma presupuestaria 2019, calculada en USD 31 138 millones, más un gasto de USD 4 841 millones en importación de combustible, se entregó a la Asamblea Nacional el pasado 31 de octubre. Desde ese día, el Parlamento tiene 30 días para aprobarla o emitir un informe de observación.

Una vez que ingresó a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa debe sesionar y definir la Comisión a la que será enviada la Pro forma para un primer debate.



Por lo general el encargo se hace a la Comisión de Régimen Económico, que tiene un plazo máximo de 10 días para emitir un informe y enviarla a la Presidencia de la Asamblea. Esta debe convocar al Pleno para que la Pro Forma sea aprobada en un solo debate.



Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que de recibir la Pro Forma se invitará a comparecer a las principales entidades vinculadas con la generación de ingresos, como el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Ministerio de Hidrocarburos, el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas.



Adicionalmente, se llamará a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, al tratarse de uno de los rubros de mayor gasto, y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que deberá informar sobre la inversión pública y la relación entre el Presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo.



“Para esta Pro Forma hay que prestar especial atención a los ingresos petroleros y su destino, la política de deuda y el comportamiento de la balanza comercial, que es deficitaria, lo cual es un ‘talón de Aquiles’ para la dolarización”, señaló Muñoz.



El Estado calcula un incremento del 15% por ingresos petroleros para el 2019, previendo un aumento del volumen de producción petrolera y del precio del barril de crudo para exportación.





Reducción del Estado



La Pro forma 2019 evidencia una reducción de USD 70 millones en los gastos en personal, en comparación con el presupuesto del año pasado. El ajuste representa una disminución de cerca del 1% del producto interno bruto (PIB).

También los gastos en bienes y servicios tienen una disminución del 14%, lo cual “demuestra la política de austeridad que se reforzará el 2019”, dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Hasta octubre pasado, los gastos de personal del Estado aumentaron un 3% comparado con iguales meses del año pasado, pese a la política de austeridad que el Gobierno impulsa para optimizar los egresos estatales.





Las presiones al gasto



El Estado requerirá recursos adicionales para cubrir los gastos por importación de derivados de petróleo, restablecer el aporte del 40% al pago de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y cubrir el incremento en el pago de intereses de la deuda pública. El financiamiento de derivados asciende a USD 4 841 millones. La contribución al Seguro Social sumará USD 1 240 millones, un monto que corresponde a la mitad de lo que había pedido el IESS y que excluye el gasto por atenciones médicas que competen al Estado. El pago de intereses de la deuda pública alcanzará los USD 3 365 millones, un 46,8% más que este año.





Más endeudamiento



En el 2019, el Fisco tendrá que buscar USD 8 166 millones en créditos y otras opciones de financiamiento para cubrir todos sus gastos. El monto es un 7% inferior a las necesidades previstas para este año, que son de USD 8 466,9 millones.

El Gobierno tiene en la mira tres opciones. La primera es continuar con el financiamiento otorgado por los organismos multilaterales.

La segunda fuente seguirá proviniendo de China, para una renegociación de los acuerdos adquiridos o acceso a un nuevo crédito.

La tercera opción son “operaciones nuevas que no se han hecho antes”, dijo Richard Martínez, titular de Finanzas, aunque no dio más detalles.





Ingresos tributarios



La recaudación de tributos estimada en el Presupuesto del próximo año casi no variará respecto de este año. La meta se ubica en USD 15 223,87 millones, apenas USD 160 millones más que en este año. La mayor cantidad de esos recursos provendrá de la recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el resto, de Aduana. Este año el SRI tiene como meta USD 13 600 millones, incluidos los USD 602 millones por remisión que se esperan hasta diciembre próximo. La recaudación tributaria va de la mano del crecimiento económico y las proyecciones de organismos nacionales e internacionales ubican entre 0,7 y 1,6% el crecimiento del PIB para el 2019.





Aporte por concesiones



La Pro forma incluye USD 1000 millones por concesiones de proyectos y empresas públicas al sector privado. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ha señalado que se incluirían operaciones en el campo vial, energético e inmobiliario. Este año se esperaba también ingresos por venta de activos estatales, pero no se consiguieron hasta octubre pasado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza un análisis de los activos del Ecuador, con el objetivo de incrementar los aportes al Fisco. De los USD 7 000 millones que pueden ser monetizados, el BID ha señalado que se podrían obtener hasta USD 3 000 millones.





Más ingresos petroleros



Para el próximo año se proyectan USD 2 766 millones en ingresos petroleros, un incremento de USD 352 millones respecto de lo calculado para este año. Esta proyección se justifica en un aumento en el volumen de producción y en el precio del barril de crudo para exportación. La producción de petróleo para el 2019 se calcula en 206,2 millones de barriles, un 9% por encima al volumen esperado para este año. El precio por barril de crudo se proyecta en USD 58,29, es decir USD 16,39 por encima al precio estimado para el 2018. Además, se prevé un incremento de 8,4% en la exportación de barriles, en comparación con los envíos de este año.