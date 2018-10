Curso de nivelación en la Universidad Central empieza el 29 de octubre

LEA TAMBIÉN

El inicio de las clases de nivelación para los nuevos estudiantes estaba previsto para el lunes pasado. Pero la fecha cambió y el ingreso será el lunes 29. ¿Por qué? “Debido a la gran demanda", explicó Irene Quinatoa, responsable de nivelación de la Universidad Central.

El año anterior hubo 6 592 chicos en la nivelación. Para este período se abrieron 7 920 cupos para nuevos alumnos, quienes de forma obligatoria deben aprobarla para ingresar a su carrera.



Se calcula que al menos unos 9 000 jóvenes estarán en el proceso de nivelación, incluyendo a quienes no la aprobaron el año anterior.



El aumento en la cifra de estudiantes implicó la contratación de una mayor planta docente y más aulas. Además, se extendió el tiempo para las matrículas, que se receptaron hasta el lunes 22.



En el período anterior hubo 204 profesores para la nivelación; para este semestre serán en total 230 docentes.



En estos días, varios jóvenes han acudido al punto de información de nivelación, ubicado en la avenida América, para preguntar sobre los horarios de clases. Entre ellos Ronald Simbaña, de 17 años. Él postuló a la carrera de Psicopedagogía y dijo estar ansioso por el ingreso.





La nivelación se aprueba con 14 sobre 20 puntos y con el 80% de asistencia. Los chicos deben completar 16 semanas de formación. La universidad informó que eso sería hasta el 11 de marzo.



El curso consiste en una formación sobre las áreas de conocimiento que se requiere en la carrera elegida. Por ejemplo, los chicos que escogieron Medicina reciben clases de matemática, biología, química, además de otras esenciales como lengua. Algunos se quejaron porque no tienen horarios claros.



Quinatoa recordó que los chicos que no aprueben la nivelación no pueden ingresar a la carrera. Tienen una opción de segunda matrícula.



Entre las opciones con mayor demanda, según la responsable de Nivelación, figuran las de Ciencias de la Salud: Medicina, Odontología, Enfermería. También están Derecho, Psicología y Administración.



Las que menos interés despiertan en los postulantes, que buscaron el cupo tras rendir el Ser Bachiller: las ingenierías, como Agronomía, Química y Petróleos.



En medio de este proceso de ingreso de nuevos alumnos se desarrolla otro: el de inscripción de candidatos a rector y vicerrectores.



Hasta el martes 30 de octubre se recibirán las inscripciones de postulantes y el viernes 30 de noviembre se desarrollarán las elecciones.



No se conoce aún si Fernando Sempértegui, rector, va por la reelección. Se sabe que un grupo de decanos le pide que se postule. Todos los candidatos al Rectorado deben tener además dos vicerrectoras académicas y administrativa financiera (mujeres) y un vicerrector de investigación.

Las nuevas autoridades trabajarán por un período de cinco años. La posesión sería en marzo del 2019, de acuerdo con lo programado.