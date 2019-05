La forma perfecta de armar tu Currículum Vitae en LinkedIn

LEA TAMBIÉN

LinkedIn no es una red social cualquiera. Esta plataforma, con cerca de 600 millones de usuarios, se especializa en conectar profesionales entre profesionales y con empresas.

Allí están profesionales de toda clase y de todo el planeta, por lo que para destacar las personas deben ser transparentes, honestas y disciplinadas, según expertos en recursos humanos.



La clave es tener un perfil actualizado y muy bien armado para que el profesional aparezca en las búsquedas correctas, dice Guillermo González, experto en marketing digital y fundador de aprendamos.com.co. “En LinkedIn hay que actuar como vendedores o promotores de nuestra marca personal, de nuestra marca profesional”.



Paola Durán, reconocida por LinkedIn como una experta en el uso de la plataforma y Experta en Social Selling por LinkedIn Corporation, añade que lo primero es determinar el objetivo profesional o la posición laboral que busca la persona que llega a LinkedIn. “Además es bueno compartir los intereses, habilidades, temas que le mueven profesionalmente. Hay que mostrar lo bueno y lucirse sin falsa humildad”.



Las 5 claves



La foto. Un perfil en LinkedIn sin foto no sirve. La foto debe ser profesional, del torso hacia arriba y mirando hacia el frente. Con ropa formal, no necesariamente de corbata o vestido. Es importante que el fondo no distraiga a quien mira, entonces es mejor una foto con un fondo plano. Tampoco se recomienda usar gafas para sol. El rostro debe ocupar el 60% de la imagen. De preferencia hay que estar sonreído.



El extracto. Es la carta de presentación del profesional Allí la persona no debe poner su cargo actual, sino la profesión. Además es importante describirse en primera persona. “Soy arquitecto, soy abogado, etc.”. Esto ayuda a que el perfil aparezca en las búsquedas que hacen las empresas , a través de ‘tags’ o palabras claves. No olvide colocar un teléfono o un correo electrónico. En la descripción hay que ser contundente y contar una historia, sin llegar a sobreactuar y evitando ser redundante en la descripción. También cabe usar videos, fotos y enlaces para enriquecer el perfil.



La experiencia. Es recomendable añadir la experiencia laboral antes que la formación académica. Coloque los diferentes trabajos por orden cronológico (del más reciente o actual hasta el más antiguo). También ayuda detallar los logros obtenidos en sus cargos. Por ejemplo el crecimiento de ventas que logró la empresa, los nuevos productos colocados en el mercado, etc.



La formación. Hay que incluir estudios formales, títulos desde universitarios en adelante. Los cursos menores no son relevantes. También funciona mencionar premios o reconocimientos profesionales obtenidos.



Las aptitudes. Los usuarios de LinkedIn tienen la posibilidad de colocar sus aptitudes para que otros las validen. Por ejemplo: estratega en marketing o manejos de redes sociales. Allí la honestidad es la clave porque se genera credibilidad. Estas aptitudes son validadas y otras personas recomiendan al profesional según sus aptitudes.