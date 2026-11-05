Más de 100 equipos vuelven a operar en el Hospital Vicente Corral Moscoso

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La capacidad operativa de la principal casa de salud del austro ecuatoriano amplió su cobertura diagnóstica y terapéutica tras la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. Con una inversión de 320 000 dólares, más de un centenar de dispositivos biomédicos volvieron a operar en las distintas áreas asistenciales del Hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, permitiendo agilizar la atención de intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos.

Reactivación técnica en el Hospital Vicente Corral Moscoso

Un centenar de dispositivos superó procesos de reparación y mantenimiento.

La asignación de recursos económicos permitió rehabilitar aparatos que requerían calibración y repuestos para volver a prestar servicio público continuo. Las labores de adecuación técnica se centraron en unidades críticas donde la disponibilidad tecnológica resulta indispensable para salvar vidas.

Al recuperar la funcionalidad de esta infraestructura, el Hospital Vicente Corral Moscoso garantiza la continuidad operativa de los procedimientos clínicos sin depender de suspensiones por fallas electromecánicas.

Equipamiento recuperado para cirugías y cuidados intensivos

Ventiladores y máquinas de anestesia quedan habilitados para procedimientos de alta complejidad.

El inventario de implementos habilitados comprende 31 ventiladores mecánicos y 12 máquinas de anestesia, esenciales para el soporte vital en quirófanos y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, se reactivaron dos torres laparoscópicas para cirugías de mínima invasión, seis monitores de signos vitales, dos equipos portátiles de rayos X y un ecógrafo.

Este contingente tecnológico abastece directamente a las dependencias de centro de trauma y neumología, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias sanitarias graves que ingresan al Hospital Vicente Corral Moscoso.

Atención especializada para neonatología y recién nacidos

Incubadoras y cunas térmicas aseguran cuidados críticos a infantes prematuros.

El área de neonatología concentra una parte representativa de las herramientas restauradas, vitales para bebés que requieren monitoreo permanente y soporte térmico. Los técnicos pusieron a punto 22 incubadoras fijas, 18 cunas de calor radiante y una incubadora de transporte para traslados internos de emergencia.

Estos aparatos aseguran la termorregulación y el aislamiento adecuado de pacientes prematuros o con complicaciones neonatales en la institución pública cuencana.

Incorporación de accesorios y tecnología de diagnóstico

Herramientas endoscópicas y sensores amplían los estudios en gastroenterología.

La intervención incluyó la puesta en marcha de un broncoscopio, cuatro endoscopios y un duodenoscopio para exámenes de las vías digestivas y respiratorias.

De forma complementaria, el establecimiento incorporó accesorios clínicos como:

brazaletes de presión para adultos,

saturadores neonatales,

sensores de flujo y

un sigmoidoscopio específico para el área de coloproctología

Esta dotación complementaria permite realizar exámenes específicos de gastroenterología y consulta externa sin postergar los turnos asignados a la comunidad.

Reducción de derivaciones médicas para 25 000 usuarios mensuales

La resolución de patologías en la propia casa de salud evita traslados externos.

El restablecimiento operativo impacta de forma directa en más de 25 000 personas que asisten cada mes a las consultas y emergencias del centro hospitalario. Al contar con instrumental propio para cirugías, diagnósticos por imagen y ventilación asistida, la entidad disminuye la necesidad de realizar derivaciones hacia otras unidades del sistema sanitario.

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