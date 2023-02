Fiscal sobre caso Maribel Castillo: 'Todos son sospechosos'

Policía y personal de la Dinasep recorrieron la zona donde fue hallado el cuerpo de Maribel Castillo. Foto: Cortesía Twiter Fiscalía Ecuador

Redacción Elcomercio.com

El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, indicó que las investigaciones continúan sobre el caso de Maribel Castillo y enfatizó que no puede informar si hay un sospechoso o sospechosos o una orden de detención.

El cuerpo de Maribel, de 47 años, fue encontrado en un terreno abandonado durante la mañana del sábado 25 de febrero de 2023, luego de cinco días de estar desaparecida. Ella trabajaba en un centro de salud público y a las 01:30 del pasado miércoles acudió a tomar un taxi para su casa en las cercanías del templo Hermano Miguel en Las Orquídeas, en el norte de Cuenca.

Según sus familiares salió de la casa de su madre con un amigo de su hermano para tomar el transporte. Luego de ello nunca llegó a su departamento y su familia comenzó la búsqueda. Para ellos el principal sospechoso es el amigo, quien dio varias versiones de forma voluntaria y después no se supo más de él.

Caso Maribel Castillo sin detenidos

Tanto el fiscal Amoroso como el gobernador del Azuay, Matías Abad, manifestaron que desde la denuncia y la activación del protocolo "se dispuso la recepción de versiones, y se recabo varios videos del ECU 911 y de otras instituciones" para dar con el paradero de Castillo.

Amoroso señaló que el cuerpo hallado presentaba signos de violencia y que el fallecimiento fue por asfixia luego del estrangulamiento.

Sobre la persona que acompañó a Maribel a tomar un taxi, el fiscal dijo que dio sus versiones el jueves de forma libre y voluntaria. "Yo por estrategia no puedo decir si hay o no algún sospechoso y si hay o no una orden de detención porque sería alertar... se manejan varias hipótesis y todos son sospechosos", enfatizó.

Las dos autoridades reiteraron que continuarán con el proceso con la finalidad de resolver este caso y que no quede en la impunidad y que se estaría hablando de la posible tipificación de femicidio.

