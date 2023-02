Esto se sabe de Maribel Castillo hallada sin vida en Cuenca

La ciudadana Maribel Castillo fue hallada sin vida. Foto: Cortesía Twitter Guardia Ciudadana

Luego de varios días de búsqueda la cuencana Maribel Castillo Quispe apareció sin vida junto a la orilla de un río de Cuenca. Sus familiares realizaron plantones y verificaron cámaras de seguridad para dar con su paradero sin tener éxito.

Su desaparición ocurrió el 21 de febrero de 2023, cuando salió de la casa de sus familiares en el sector Las Orquídeas, luego de las festividades de Carnaval.

Este sábado 25 de febrero de 2023 fue localizado su cuerpo en un terreno baldío el sector El Rosal de las Orquídeas, al norte de Cuenca; así lo confirmó la Guardia Ciudadana a través de sus cuentas de redes sociales.

¿Cuándo y cómo desapareció?

Micaela Martínez, hija de la Maribel Castillo, explicó a los medios de comunicación radiales que su madre salió de esa reunión familiar acompañada de un amigo de su tío hasta la iglesia del barrio Las Orquídeas en la calle Daniel Cañizares. Lugar donde cogió un taxi con dirección a su domicilio ubicado frente al Terminal Terrestre de la ciudad.

"Hemos buscado en todos los lugares, hemos hablado con todas sus amigas, familiares. Hemos ido a su trabajo y no hay rastro alguno", mencionó durante el diálogo con el periodista en la mañana del viernes 24 de febrero.

Agregó que "su madre estaba en una reunión familiar junto a su abuelita, tías... Se hizo de noche y ella decidió irse, utilizó una aplicación de taxis pero no le contestaron. Entonces salió de la casa en busca de uno. Ella estaba acompañada con un amigo de su tío, quién contó que alzó la mano y se subió en un carro amarillo".

La premura de Maribel era llegar a casa, descansar y retirar sus uniformes para reincorporarse a su trabajo de enfermera en un centro de salud ubicado en el Terminal Terrestre, explica su hija quien enfatiza que "Ella nunca llegó, yo el día martes (22 de febrero) me dirigí a su departamento, hable con el dueño de casa me permitió la entrada y me dejó revisar las cámaras de seguridad desde las 00:00 hasta las 03:00 y nunca ella llegó".

Martínez detalla que quien le acompañó a su madre era un vecino del barrio. "El que le acompañó es un joven vecino del barrio no se fijó en las placas, solo dice que era un taxi aveo amarillo".

"Lo más raro es que nunca me aviso que tomó un taxi. Ella siempre me avisa cuando sale, con quien está.. por las mismas situaciones (de inseguridad) que vivimos. Por eso me era raro y empzamos la búsqueda", finaliza.

Aparición de Maribel Castillo

Una de las hermana de Maribel, quien no quiso dar su nombre dialogó con los medios y reclamó que en las primeras búsquedas no las pudieron hacer con autoridades ni personal capacitado. "Buscamos sin expertos ni experticia...". Recalcó que el cuerpo apareció cuando los uniformados y perros amaestrados encontraron el cadáver.

Otra hermana Paola Castillo mencionó que en las últimas revisiones de cámaras no se le ve a su hermana tomar ningún taxi.

Las dos concuerdan que las autoridades saben con quien estuvo por última vez. "Quien es ese joven, solo le llamaron a rendir versiones y nada más".

Ambas finalizaron que no han visto el cuerpo y que se dirigen a la morgue para continuar con el proceso de identificación.

El alcalde se pronuncio

El alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter para solidarizarse con la familia:

Clamor y justicia para que la lamentable muerte de la Lcda. Maribel Castillo Quispe no quede impune.



Nos solidarizamos con los familiares de está activista de los derechos de las mujeres, y las justas causas. pic.twitter.com/W9GD7otrOP — Pedro Palacios U. (@pedropalaciosu) February 25, 2023

