Director de la CTE dice que se investiga agresión de mujer a agente en Milagro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Luis Valenzuela, se pronunció el domingo 2 de diciembre del 2018 tras la agresión que sufrió uno de los miembros de la entidad, por parte de una mujer que intentó arrollarlo y condujo con el uniformado sobre el capó de su auto durante varios minutos en Milagro, en la provincia del Guayas. La autoridad dijo que no permitirá “ningún tipo de inobservancia en los procesos” que pudieran generarse tras el incidente.

El hecho se reportó la noche del sábado 1 de diciembre del 2018. Según se observa en un video de casi 10 minutos, grabado por el vigilante afectado, el incidente se originó por un choque entre dos automotores. En ese momento, la conductora de uno de los autos, en aparente estado etílico, se negó a que su auto sea retenido. La mujer sube al carro junto a su acompañante y aceleró, mientras uno de los vigilantes grababa la situación.



En ese momento la conductora arranca y el vigilante cae sobre el capó el auto. El agente se aferra a la parte delantera del vehículo y a gritos, el agente le pide que se detenga. La cámara logra captar la velocidad con que la mujer recorre las calles, mientras es perseguida por patrulleros. El trayecto dura, al menos, cuatro minutos. Luego, la mujer impacta el automotor contra la pared de un garaje y causa daño a las piernas del uniformado, por los gritos de dolor que se escuchan.

De la misma manera, estoy identificando las razones por las cuales la ciudadana involucrada no fue detenida.

La @CTEcuador será defendida permanentemente y sus uniformados también, sin embargo, no permitiremos ningún tipo de inobservancia en los procesos. — Luis Valenzuela T (@LuisValenzuelaT) 2 de diciembre de 2018

Tras hacerse públicas las imágenes en redes sociales, Valenzuela cuestionó que no se haya retenido a la agresora y aseguró que se está “identificando las razones por las cuales la ciudadana involucrada no fue detenida", tras la agresión al agente "que ha podido costarle la vida mientras cumplía con su deber". La autoridad aseguró que "no vamos a permitir que este tipo de execrables hechos queden impunes”.

[#Guayas] No voy a permitir que se atente contra la vida de ningún uniformado de nuestra entidad, la evidencia en vídeo es impactante, por lo que de forma conjunta ya estamos trabajando con @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador para tomar las acciones respectivas. #CTEInforma — Luis Valenzuela T (@LuisValenzuelaT) 2 de diciembre de 2018

El Director de la Comisión de Tránsito dijo que “la evidencia en el video es impactante, por lo que de forma conjunta ya estamos trabajando con la Policía Nacional y Fiscalía para tomar las acciones respectivas”, sobre el proceso legal que podría realizarse en contra de la infractora.

Mi total e irrestricto apoyo y solidaridad con nuestro compañero uniformado Kevin Páez Chele, quien sufrió esta terrible agresión que ha podido costarle la vida, mientras cumplía con su deber. Reitero que no vamos a permitir que este tipo de execrables hechos queden impunes. https://t.co/IrsDXS1GN2 — Luis Valenzuela T (@LuisValenzuelaT) 2 de diciembre de 2018

Valenzuela también ofreció su “total e irrestricto apoyo y solidaridad con nuestro compañero uniformado Kevin Páez Chele, quien sufrió la agresión".



La CTE también anunció que recaba información sobre lo ocurrido para emitir un pronunciamiento. Hasta la mañana del domingo, las autoridades no contaban con un parte que reportara el incidente de la conductora contra el agente.



Hasta el mediodía de ayer no se había recibido información de la CTE sobre el incidente. Pedro Orellana, fiscal de turno en el cantón Milagro manifestó que “la Fiscalía ha solicitado al jefe del destacamento de la Comisión de Tránsito de Milagro que informe respecto a lo suscitado en ese video”.



También indicó que a su despacho no había llegado ningún parte de aprehensión ni la denuncia del agente. El vigilante tampoco se acercó a esa dependencia para que se le practiquen los exámenes médicos que determinen si hubo o no lesiones. El fiscal prefirió no pronunciarse sobre la tipificación de un posible delito.