El covid-19 obliga a un Día de la Mujer telemático y sin aglomeraciones

La pandemia de coronavirus afectará en todo el mundo las conmemoraciones mañana, lunes 8 de marzo del 2021, cuando se conmemora el Día de la Mujer, que este año serán esencialmente telemáticas y sin grandes marchas reivindicativas, al menos en Europa, dado que, en algunos países latinoamericanos, como México y Venezuela, sí están previstas concentraciones pese al riesgo de contagio por covid-19.

La virtualidad marcará las marchas en Europa, que con 39,7 millones de casos y 883 666 muertos, busca con restricciones evitar que las mujeres salgan a marchar para evitar más contagios como los ocurridos hace un año para esta fecha que dispararon los casos en España y Francia.



Mientras, en América, las mujeres de algunos países como Venezuela, México y Chile están dispuestas a salir para alzar su voz un año más contra la violencia, que se ha recrudecido durante la pandemia, la igualdad y la legalización del aborto.



De lo virtual a lo presencial



En Reino Unido se tienen programadas actividades virtuales como una conferencia sobre mujeres en la industria geoespacial y conciertos de trovadoras medievales, aunque también hay actos presenciales como la marcha de "empoderamiento", que se lleva a cabo este domingo desde la estación londinense de Euston, para hacer un recorrido visitando las estatuas de mujeres que han hecho historia.



En el caso de Portugal, que se encuentra confinado para hacer frente a la tercera ola del covid-19 con 16 540 fallecidos y 810 094 contagios , se han convocado concentraciones en seis ciudades -incluyendo Lisboa y Oporto-, que se realizarán con medidas de seguridad como distancia y mascarillas.



Este año, la plataforma "Greve Feminista Internacional" pidió a las portuguesas compartir imágenes desde sus casas para componer una "manifestación online".



Países Bajos organizará un almuerzo en línea sobre el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres durante y después de la crisis del coronavirus, con la participación de mujeres dedicadas a la política y al activismo.



En los países nórdicos, la tradicional manifestación por el centro de Oslo se transformará en una gala digital de ocho horas que reunirá a escritoras y otras personalidades de la cultura sueca, mientras que foros, conferencias, seminarios y debates digitales centrarán los actos en Dinamarca.



Las restricciones frenan grandes marchas



En Rusia, que en su momento fue uno de los primeros países que conmemoró el Día Internacional de la Mujer, hace un siglo, el evento ha ido perdiendo su carácter reivindicativo.



El lunes 8 de marzo no están previstas movilizaciones ni huelgas, aunque sí habrá como todos los años conferencias, exposiciones, exhibiciones de películas y conciertos para celebrar a la mujer, además de algunos actos individuales de diversas ONG.



Y mientras que en Europa Central las restricciones por el alto número de contagios impiden las grandes marchas reivindicativas, esto no frenará el desarrollo de seminarios, talleres o debates en internet.



En Austria también suben los contagios y la reapertura prevista para Pascua de restaurantes, hoteles y espacios de ocio se está reconsiderando. Debido a esta situación, todos los eventos previstos se celebrarán en internet.



Bélgica, que también tiene medidas de control, no dará lugar a manifestaciones pero el colectivo Lodyssée, que reúne a madres solteras, aprovechará esa fecha para celebrar un debate virtual en el que intervendrán representantes de partidos políticos y la Liga de Familias para concienciar sobre la precariedad que sufren las familias monoparentales, en particular las consistentes en mujeres con hijos.



La ciudad de Nivelles ha organizado este año una sesión de cine sobre mujeres, que se desarrollará en formato virtual el lunes a través de la plataforma francesa "La 25e heure".



Y en España esta fecha quedó en medio de la polémica debido a que un tribunal de Madrid ratificó este domingo 7 de marzo la prohibición de las concentraciones y manifestaciones en la capital por razones de salud pública ante la pandemia, tras rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida.



Actos a pequeña escala



En Alemania, los colectivos organizadores optaron por evitar las grandes manifestaciones por las dificultades para cumplir con las restricciones de la pandemia y multiplicar las reivindicaciones en diferentes actos a pequeña escala.



En Berlín, único estado federado donde el Día de la Mujer es festivo, se han convocado pequeñas protestas, marchas en bicicleta, actuaciones musicales y exposiciones al aire libre, así como encuentros virtuales, e incluso la tradicional ofrenda floral en el monumento a Clara Zetkin será online.



Sin grandes concentraciones Italia celebrará este día debido a que la pandemia ha dejado casi 100 000 muertos y más de 3 millones de contagiados, además de un desastre económico. Allí se realizarán eventos más reducidos, como "flashmob", pero también conferencias telemáticas, como la promovida desde el Ministerio para la Familia y la Igualdad.



Huelgas nacionales a pesar de todo



Los colectivos feministas franceses y los principales sindicatos convocaron una huelga nacional este 8 de marzo con dos reivindicaciones concretas: regularizar a las mujeres sin papeles y dar más medios a las trabajadoras sanitarias, en primera línea de la crisis del coronavirus.



Pese a las restricciones impuestas, la ley permite las manifestaciones en la vía pública, siempre que los organizadores garanticen que se respetan las distancias y se utiliza la mascarilla, por lo que habrá marchas en las principales ciudades como París, Burdeos, Marsella, Lyon y Rennes.



En Turquía, las asociaciones feministas han convocado manifestaciones en decenas de ciudades bajo el lema "Trabajo seguro, vida sin violencia, lucha colectiva", pese a las restricciones de la pandemia, algo relajadas desde la semana pasada.



En Polonia se plantea como una oportunidad de redoblar las protestas contra las políticas del Gobierno que, desde octubre pasado, han movilizado a todo el país. En Varsovia se ha convocado una concentración que en vez de recorrer las calles se limitará a recoger firmas e instalar pancartas.



Las mujeres en América levantarán su voz

Mujeres recorrieron Quito para exigir por sus derechos este 7 de marzo del 2021. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



En países como México, el lunes está convocada una manifestación feminista que pasará por delante del Palacio Nacional, sede de la Presidencia de la República y alrededor del cual se han levantado vallas para impedir cualquier acto violento y proteger el histórico edificio.



Aunque en Venezuela el presidente Nicolás Maduro restringió las concentraciones públicas tras la llegada de la variante brasileña del covid-19 al país, la oposición y gremios sindicales promueven para mañana una concentración frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para protestar contra los femicidios y pedir a la alta comisionada para los derechos humanos del organismo, Michelle Bachelet, que interceda para que las mujeres "presas políticas" salgan en libertad.

El Salvador protagonizó hoy una protesta con un grupo de periodistas y comunicadoras que exigieron a los medios de comunicación coberturas periodísticas libres de violencia machista.



Decenas de personas, en su mayoría mujeres, también se manifestaron este domingo frente al Congreso Nacional de República Dominicana para exigir a ese organismo y al presidente del país, Luis Abinader, la despenalización del aborto en tres causales.



Ecuador también fue escenario de decenas de participantes en una marcha desarrollada este domingo en Quito, donde rechazaron el silencio de algunas autoridades de control y de sectores de la sociedad ante la violencia de género, y exigieron respeto a sus derechos. Se espera que haya manifestaciones hoy en Guayaquil y Cuenca.



En Colombia, los colectivos se preparan este lunes con salidas a la calle para el "estallido feminista nacional", al igual que en Chile, donde exigirán justicia por los feminicidios y la legalización del aborto.