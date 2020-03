Coronavirus ya está presente en toda América; avanza transmisión local

LEA TAMBIÉN

América confirmó este lunes 23 de marzo de 2020 la presencia en todo el continente del coronavirus, tras reportarse el primer caso en Belice, mientras la región avanza en la fase de transmisión comunitaria, con casos de contagio local en Argentina, Brasil y Canadá, además de Estados Unidos.

Belice, hasta el momento el único país de América libre del nuevo coronavirus (covid-19), confirmó este lunes su primer caso positivo, por lo que el Ejecutivo decidió declarar un estado de emergencia de 72 horas para el Cayo Ambergris y cerrar todos los restaurantes, bares y casinos.



Con esto, América reporta ya unos 48 000 contagios y más de 600 muertes y este lunes se confirmó, además, el primer caso de transmisión local del virus en Argentina.



Fase de transmisión local



Argentina, donde hay 266 contagios y cuatro muertes, informó la detección del primer caso que no tiene antecedentes de viaje o de contacto estrecho con otro infectado, ante lo que las autoridades señalaron que se marca el inicio de la transmisión local o comunitaria.



Lo mismo considera el primer ministro de Quebec, Francois Legault, quien alertó de que los datos en esa zona señalan que la enfermedad se está propagando ahora a nivel comunitario y no a partir de personas que llegan a la provincia canadiense procedentes del extranjero.



Canadá informó hoy que el número de casos se disparó en 24 horas y supera ahora los 2 000, con 24 muertes reportadas, lo que llevó a las dos principales provincias del país, Ontario y Quebec, a ordenar el cierre de todas las empresas que no son esenciales.



El pasado viernes Brasil también declaró que el virus ya se transmite de forma local en el país, el cual alcanzó hoy los 1 891 contagios y suma 34 fallecidos.



En esa fase ya había entrado Estados Unidos, donde las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de contagio local a finales de enero.



Continúan aumentando los casos

Estados Unidos seguía reportando este lunes el mayor número de casos (unos 43 000) y de muertes (533) del continente, lo que llevó a las autoridades a obligar el confinamiento de casi la mitad de la población del país, en medio de la alerta por la aceleración de contagios.



"Esta semana, las cosas se van a poner muy mal. Realmente tenemos que quedarnos en casa", advirtió el director general de Salud Pública de EE.UU., Jerome Adams.

De hecho en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en EE.UU. y donde hay 157 muertos, los casos ascendieron casi un 38% en un día, hasta 20.875 (un 50% de todo el país), algo que el Gobierno local atribuye al aumento de las pruebas diagnósticas.



La misma razón ha sido planteada por Chile, donde se ha confirmado una muerte y 746 contagiados, lo que mantiene en cien el promedio de alza diaria de casos.