Corte Constitucional llevó a cabo audiencia sobre paridad de género en gobiernos locales

La aplicación del principio de paridad de género en la designación del cargo de vicealcaldesa o viceprefecta en los gobiernos autónomos descentralizados del país está en análisis de la Corte Constitucional (CC). Hoy, viernes 6 de noviembre del 2020, se desarrolló una audiencia pública vía telemática.

El caso guarda relación con varias acciones de protección iniciados por la Defensoría del Pueblo en el último año para que se cumpla con este requisito. Desde el 6 de febrero pasado, la sustanciación está a cargo del juez Alí Lozada.



A la diligencia concurrieron delegados y concejales de varios municipios, así como académicos, colectivos de mujeres, y representantes de la Procuraduría General del Estado.



En su intervención, el titular de la Defensoría, Freddy Carrión, aseguró que hasta ahora varias acciones de protección presentadas por este organismo han permitido conseguir la designación de 23 vicealcaldesas.



El funcionario refirió que hace 15 meses solo 86 cantones cumplían el principio de paridad de género, 107 no lo hacían e, incluso, en 28 concejos cantonales no se lo podía cumplir al no existir mujeres concejalas elegidas, "vulnerando con ello, varios principios constitucionales, el derecho a la seguridad jurídica, e inobservando instrumentos internacionales de derechos humanos", dijo.