Abril fue el único mes sin divorcios en medio de la pandemia en Ecuador

La pandemia del covid-19 limitó la atención en las dependencias del Estado desde el 16 de marzo del 2020, cuando entró en vigencia el primer estado de excepción por calamidad pública, pero no evitó la ruptura de matrimonios en Ecuador. Datos del Registro Civil a los que accedió EL COMERCIO muestran que entre marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, y junio del 2020, se reportaron 520 divorcios.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) refieren que al año se registran más de 61 000 matrimonios en Ecuador y más de 25 000 divorcios. La información publicada en su portal recoge data del 2018: en el país un matrimonio dura en promedio 14,9 años y la edad promedio al separarse es de 42,4 años en los hombres y de 39,5 años en las mujeres.





¿Qué pasó durante la pandemia del covid-19?



EL COMERCIO solicitó al Registro Civil información de la inscripción de divorcios en Ecuador en medio de la pandemia del covid-19. En marzo del 2020, cuando apenas se declaró la emergencia, se contabilizaron 313 separaciones. En abril, en el pico más alto de contagio del coronavirus, no se concretó ninguna separación. En mayo hubo 25 divorcios y en junio, con la activación del semáforo amarillo en la mayoría de cantones, 182 (en enero hubo 781 y en febrero 504).



Lucía (nombre protegido), de 28 años, se divorció este mes, pero su trámite tomó seis meses. Ella impulsó un proceso por mutuo consentimiento en enero de este año en un juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.



Tras el anuncio de la emergencia sanitaria y las resoluciones de las autoridades judiciales hubo retrasos. Recién este jueves 2 de julio asistió a la audiencia en la que el juez le concedió la separación.



El proceso de divorcio se lleva a través de dos vías: en un juzgado o en una notaría. El abogado litigante, Daniel Castellano, señala que la primera vía es judicial, en cuyo caso la separación puede ser planteada por mutuo acuerdo (el proceso requiere cerca de dos meses) o por demanda, si una de las partes no está de acuerdo (el juicio dura al menos medio año).



Él tuvo contratiempos con los casos que lleva, porque los servicios judiciales se cerraron por el coronavirus. La Resolución 057-2020 del Consejo de la Judicatura reestableció el 8 de junio las unidades de Familia, donde se tratan los divorcios. Las dependencias permanecieron cerradas al público desde el 17 de marzo pasado.





El divorcio a través de notaría



Desde el 26 de junio del 2019 el divorcio de una pareja ya puede tramitarse en una de las de 527 notarías en Ecuador. Ese día entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos (Cogep). Sin embargo, hay una condición y requisitos.



La condición para el divorcio en una notaría es que debe existir la voluntad de las dos partes (voluntario o mutuo acuerdo). Los requisitos son que, previo al trámite, la pareja deberá resolver la tenencia, visitas y alimentos de sus hijos menores de edad o bajo dependencia.



A causa de la pandemia, las notarías permanecieron cerradas desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 9 de abril, cuando se abrieron parcialmente. Un obstáculo para el procedimiento en la separación de los matrimonios fue la definición previa de los derechos de los hijos. La situación jurídica de los menores debía ser resuelta en centros de mediación que recién volvieron a operar el 22 de abril.



Verónica (nombre protegido), de 45 años, inició el trámite por vía voluntaria un día antes de la emergencia sanitaria. Concretó su separación el 30 de junio; durante el aislamiento, que terminó en Quito el 3 de junio con el cambio del semáforo amarillo, no pudo avanzar en los requerimientos por falta de atención al público.

Según Castellano, una vez emitida la resolución del juez o suscrito el documento de notario, el siguiente paso consiste en la inscripción del divorcio en el Registro Civil de Ecuador.