Un convento en EE.UU. vivió un brote de covid-19; 47 monjas se contagiaron y al menos nueve murieron

Un convento católico ubicado en la pequeña localidad de Lataham, en el condado de Albany (norte del estado de Nueva York, Estados Unidos), fue escenario de un gran brote de covid-19 desde noviembre de 2020.

Allí se contagiaron de coronavirus un total de 47 hermanas de la congregación de San José de Carondelet. De ellas, nueve han fallecido por casos confirmados del virus, aseguró a CNN Mary Rozak, portavoz del condado de Albany. Otras cuatro monjas también fallecieron en el último mes, pero solo nueve decesos han sido asociados a la propagación del virus.



El primer caso fue registrado en el convento el pasado 25 de noviembre. "Cuatro de las muertes asociadas a la congregación habían sido reportadas este mes por los respectivos hospitales", dijo Elizabeth Whalen, comisionada de salud del condado.



Las cinco restantes, aseguró Whalen en un pronunciamiento enviado al diario local Times Union, "no fueron reportadas al Departamento de Salud de Albany".



De las hermanas fallecidas, siete tenían más de 90 años, cinco tenían más de 80 y una estaba en la última etapa de sus 70 años.



"Nuestro departamento ha venido trabajando en el control del brote en la congregación desde inicios de diciembre y ha trabajado adicionalmente con personal profesional privado traído hasta las instalaciones para proveer de guía para control de infecciones", agregó la responsable de salud del condado.



El convento, que sirve de hogar para miembros de la congregación con más de 370 años de existencia, acoge a un total de 140 monjas.



Nueva York confirma un caso de la nueva cepa británica del coronavirus



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó el lunes 4 de enero la presencia de la nueva cepa británica del coronavirus en la región, que fue detectada en un residente del condado de Saratoga, en la zona central del estado.



"El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso de la variante del Reino Unido (B.1.1.7) del virus que causa la covid", anunció Cuomo en la red social Twitter.



"Un individuo del condado de Saratoga, en Nueva York, ha dado positivo de este cepa", agregó el gobernador ,que señaló sin embargo que la persona no ha viajado recientemente.



Se trata del cuarto estado de EE.UU. que detecta la presencia de la cepa, considerada más contagiosa, después de California, Florida y Colorado.



Pese a que se transmite con mayor facilidad, los expertos han señalado que no parece más virulenta, y que se cree que la vacuna desarrollada por las farmacéuticas también será efectiva contra esta variante.



"No hace que la gente esté más enferma ni causa más muertes", explicó este domingo en declaraciones a los medios el epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci.

"No parece evadir la protección que tendrías de los anticuerpos que inducen las vacunas que en la actualidad estamos usando", agregó Fauci en referencia a la información que han recibido de los científicos del Reino Unido, y que señaló aun tienen que confirmar expertos estadounidenses.



Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con 20,7 millones de casos confirmados y más de 352 000 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.