Controles a supermercados continúan en Quito

Con el objetivo de evitar los sobreprecios y la especulación, la Intendencia de Policía realizó operativos en los establecimientos comerciales de Quito este jueves 19 de marzo del 2020. Se verificó el precio de venta al público de los productos y que se cumplan las medidas de seguridad.

En el distrito Eugenio Espejo, efectivos de la Policía Nacional junto con un Comisario recorrieron los lugares.



En el operativo se visitaron cuatro de las principales cadenas de supermercados que operan en el Distrito. Además, se inspeccionó el mercado de Iñaquito y una empresa de call center donde se había denunciado que existían problemas. En las visitas no se registró ningún inconveniente.



También se pudo constatar que la ciudadanía ha adoptado las medidas preventivas, pues las personas utilizaban mascarillas y guardaban un metro de distancia.



Hugo Ordoñez, comisario de la Intendencia de Policía, contó que para verificar los precios y que no exista especulación se analizaron las facturas de fechas anteriores y se las compararon con las actuales. También se realizaron entrevistas con los consumidores en busca de alguna anomalía.



De esta forma, fue posible constatar que los precios no fueron adulterados injustificadamente. Quienes infrinjan la Ley pueden ser detenidos y se les aplicará lo establecido en el Código Integral Penal.



Ordoñez también contó que donde existen irregularidades en los precios es en los mercados grandes de Quito. En estos espacios se están realizando operativos constantes durante las madrugadas ya que a esa hora llegan los productos.



Estos trabajos se están realizando con 15 equipos a lo largo de toda la provincia de Pichincha. Diariamente desde la Intendencia se atienden las denuncias de los usuarios. Se reciben una o dos diarias.