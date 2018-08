11 700 personas controlarán la Fiesta de la Luz

LEA TAMBIÉN

A las 18:00 del miércoles 8 de agosto, un perímetro del Centro Histórico de Quito se cerrará al tránsito de vehículos. A partir de las 19:00 se iniciará la tercera edición de la Fiesta de la Luz.

Este año habrá 18 instalaciones en 17 puntos para visitar. A esto se suma el Centro de Arte Contemporáneo, en donde habrá muestras y talleres de los artistas que participan en la edición de este año.



Para esto se amplió el perímetro de cierres respecto al año pasado. Dentro de ese perímetro (ver mapa) solo se permitirán peatones, que deberán caminar por rutas establecidas (unidireccionales) para observar las instalaciones.



El acompañamiento, control y respuesta en caso de alguna emergencia estará a cargo de 11 700 funcionarios del Municipio y la Policía Nacional.



Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio, dice que la principal recomendación de seguridad es revisar la información sobre las rutas antes de ir al Centro Histórico.



Para esto, es posible descargarse la aplicación GO UIO, desde la página www.quitocultura.info. “No se requiere Internet para descargarla y, como una de sus funciones está el mapa con las rutas a seguir”.



El que se aumentaran los puntos de exhibición de 9 -el año pasado- a 18 en este verano no solo busca ampliar la oferta sino solventar los problemas de las ediciones pasadas como las aglomeraciones de personas en ciertos puntos.



Zapata explica que, por ejemplo, este año no hay instalación en la Iglesia de La Merced. “Ahí se formaba un cuello de botella. Ahora ya está habilitada la plaza de San Francisco y con eso esperamos que haya más fluidez”.



Si bien la plaza de San Francisco se suma a los puntos de visita, para movilizarse por el Centro Histórico también se debe tomar en cuenta que la Plaza del Teatro está intervenida. Actualmente hay una cerca que impide el paso porque allí se ejecutan trabajos para la construcción del Metro.



Otra medida de seguridad para garantizar la movilidad de los visitantes es el control de las ventas informales. Para esta edición, la Secretaría de Seguridad entregó 500 permisos para ventas en puntos específicos del perímetro. Cerca de 400 funcionarios municipales tendrán a cargo el que se cumpla con esta disposición.



En el Centro, de acuerdo con los datos que maneja Quito Turismo, hay 351 establecimientos de comida y bebida. Freddy Echeverría, dueño del restaurante El Criollo, ubicado en la calle Flores, manifiesta que si bien los dos años anteriores tuvieron buenas ventas, en la edición del 2017 les afectó el escaso control de la ventas informales en la Fiesta de la Luz.



“No hubo un control adecuado y eso bajó las ventas un poco. Pero para esta edición esperamos que más gente llegue y para eso preparamos bebidas calientes y promociones”, comenta Echeverría.



Paúl Llerena, dueño de una cafetería ubicada en plena Plaza Huerto San Agustín, en donde este año habrá una de las instalaciones, coincide con la visión de Echeverría. “Se venden empanadas, comida y bebidas en las calles. Eso nos afectó pero ese año creemos que habrá mejores ventas porque estamos ubicados justo en una de las muestras”.



Este año, en la cafetería de Llerena se ofertarán al menos dos nuevos platos para atraer a la gente que llegue al Centro.



Para la edición de la Fiesta de la Luz de este año, la Secretaría de Cultura espera superar la visita de los 2 050 000 personas que participaron del evento durante el 2017.



Como referencia, según datos del Municipio, durante la edición 2016 hubo un movimiento económico de USD 4,8 millones. Esa cifra, durante el evento del año pasado, subió a USD 15,4 millones.



Verónica Sevilla, gerenta de Quito Turismo, señala que para atraer a turistas del extranjero, durante este año se promocionó el evento con medios internacionales, en ferias de España, Alemania y Reino Unido. En lo que se refiere a Sudamérica, el Municipio promocionó la Fiesta de la Luz en Brasil, Colombia y en Argentina.



El Municipio además apunta a la llegada de turistas nacionales. Para esto se ha organizado promociones en otras provincias del país con lo que, según Sevilla, se prevé la llegada de 600 00 viajeros ecuatorianos. La funcionaria cree que el feriado del 10 de Agosto influirá también en la llegada de visitantes nacionales.