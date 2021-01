La contratación registró menos dinamismo en enero del 2021 

La cantidad de contratos laborales individuales inscritos en el Ministerio de Trabajo (MDT) tuvo leves crecimientos desde septiembre del 2020 hasta diciembre.

Pero en enero del 2021 se registra una desaceleración.



Hasta el 21 de enero, el Ministerio muestra 6 966 contratos menos de los que había un mes antes, en diciembre.



La crisis profundizada por la pandemia derivó en que entre marzo y agosto del año pasado se dieran por terminados 173 653 contratos. Fue el período de mayor caída en la contratación.



Después, durante la temporada de fiestas por Navidad y Año Nuevo, la situación se revirtió y creció levemente por cuatro meses consecutivos (de septiembre a diciembre), recuperando 33 320 plazas.



Según el Ministerio de Trabajo, existen 2 283 095 con­tratos individuales hasta el 21 de enero, la mayoría se concentra en de agricultura, comercio, ­industrias manufactureras y construcción.



Estos sectores económicos también son los que suman más actas de finiquito. Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (Capia), explica que los empresarios se esfuerzan por mantener las fuentes de empleo, pese a la lenta recuperación económica.



“Debemos reenfocar los giros de negocio para evitar que las personas pasen del empleo adecuado al inadecuado. Las empresas somos los generadores de plazas laborales formales”, comentó Romero.



El vocero del gremio también señala que el incremento de puestos de trabajo dependerá de la recuperación de la demanda y del fomento del consumo, especialmente de los productos locales.



Otra de las soluciones que proponen los gremios es adaptar las políticas laborales a la nueva normalidad de la economía, mediante una reforma laboral.



Este año se espera una propuesta de reforma laboral que el actual Gobierno entregará a la nueva administración. El Ejecutivo ha manifestado que se busca facilitar la contratación, pero no ha dado mayores detalles de las medidas.



La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) presentó, en el 2019, una propuesta que incluye 40 reformas al ­Código Laboral.



Miguel Ángel González, presidente de la CCG, dijo que se sugiere retomar la figura del contrato a plazo fijo por un año, establecer un período de prueba de 180 días y una definición técnica del salario básico.



Según González, es necesario un escenario de indemnizaciones justas y agilidad en la jubilación patronal.



De acuerdo con el último dato disponible, hasta septiembre del 2020 apenas 3 de cada 10 trabajadores contaban con un empleo adecuado, donde perciben ingresos iguales o superiores al salario básico de USD 400. Las demás personas se debatían entre la informalidad y el desempleo.



Ayer, 25 de enero del 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) debía publicar la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), con los resultados de diciembre del 2020; sin embargo, el informe no fue difundido hasta el cierre de esta edición.



Originalmente la encuesta debía ser presentada el 18 de enero, pero el Consejo Nacional de Estadística y Censos (Conec) cambió el calendario estadístico y lo postergó para el 25 de enero.



Un día antes de la fecha establecida, el director del INEC, Diego Andrade presentó la ­renuncia irrevocable al cargo, el cual ocupó desde noviembre del 2019.



En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, el 24 de enero, justificó su decisión por “motivos personales”. Hasta ayer no se confirmaba quién

lo reemplazaría.



David Vera, exdirector del INEC, cuestionó la salida de Andrade a puertas de que se conozca la Enemdu. “La situación interna del INEC se ha visto afectada desde que la entidad fue adscrita a la Presidencia, ya que esto compromete su autonomía”, dijo.



Vera además recordó que en la Enemdu de septiembre del 2020, el Instituto modificó la metodología y cambió las muestras de las ciudades que se analizan, lo cual no permite comparar esos resultados con los del año 2019.



El FMI estimaba que la tasa de desempleo en el 2020 sería de 8,1% en Ecuador.



En contexto



En la encuesta de empleo de diciembre del 2020 también se espera que el INEC dé a conocer los resultados sobre los índices de pobreza. Según el último dato disponible, en diciembre del 2019 la tasa nacional de pobreza se ubicó en el 25%.