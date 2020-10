Ecuador reporta 147 315 contagios de covid-19; decesos en el contexto de la pandemia ascienden a 12 218

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador inicia la segunda semana de octubre del 2020 con 147 315 contagios de covid-19 en territorio nacional, reportados desde el inicio de la emergencia sanitaria. El informe del Gobierno, que da cuenta del impacto del nuevo coronavirus en el país hasta las 08:00 de este lunes 12 de octubre, establece que 282 nuevos casos fueron registrados durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), además, establece que 128 134 pacientes, es decir, el 86,9% del total de casos, lograron superar la enfermedad. El balance fue condensado luego del procesamiento de 467 328 pruebas PCR para detectar el nuevo coronavirus. De esa forma, se descartaron 253 307 casos.



En Quito, el cantón con mayor número de contagios en Ecuador, la Cartera de Estado documenta 42 339 infecciones; 188 documentadas en las últimas 24 horas. La capital concentra el 28,7% de los casos reportados en Ecuador.

Muertes en el contexto de la pandemia



Aunque el Ecuador ingresó a la 'nueva normalidad' y avanza en el desconfinamiento, los decesos en el contexto de la pandemia no cesan; van en ascenso.



En el informe, el Gobierno detalla que son 12 218 los fallecidos reportados desde marzo último.



Datos gubernamentales establecen que 7 976 personas murieron tras haber sido diagnosticadas con covid-19 con una prueba PCR que lo respalda. En las últimas 24 horas, Ecuador registró un incremento de 27 decesos confirmados por el virus.



El MSP informó, además, sobre 4 242 muertes 'probables', es decir, los decesos que no pudieron ser confirmados con una prueba PCR, pero que se relacionan con cuadros de insuficiencia respiratoria. Entre el domingo 11 y este lunes 12, la Cartera de Estado no reportó un nuevo deceso.



Pichincha concentra el mayor número de contagios del virus en Ecuador



Los contagios en Pichincha van en ascenso y la provincia se mantiene como la más afectada por los contagios y registra 46 154 casos (el 91,7% de casos se registran en Quito). Guayas, en cambio, está en segundo lugar con 20 744 infecciones. Después está Manabí con 10 152 casos. Le siguen Azuay con 9 588; El Oro, 5 844; Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 012; Esmeraldas, 3 864; y Los Ríos, 3 775