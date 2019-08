La próxima semana se convocará a inversionistas para la construcción de nueva refinería

LEA TAMBIÉN

Ecuador lanzará el miércoles 28 de agosto de 2019 una convocatoria internacional para atraer inversionistas para la construcción de una nueva refinería de 200 000 barriles diarios (bpd), así lo informó el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez. El anuncio lo realizó hoy 22 de agosto de 2019, en una entrevista en un medio televisivo.

El funcionario señaló que el Gobierno evaluará la capacidad técnica, económica, licitud de fondos y balances de las empresas participantes. La intención es tener una lista de potenciales interesados que puedan venir con capital para invertir y construir un nuevo complejo en el país.



Los inversores tendrán la libertad de elegir el sitio para construir la planta. El único parámetro es que sea en un lugar cercano al Océano Pacífico. La nueva refinería adicionaría una capacidad de procesamiento de 200 000 barriles diarios de petróleo, que se sumarán a la capacidad de la Refinería Esmeraldas, que produce 110 000 barriles al día.



Pérez anunció que en la propuesta debe constar que el precio del combustible sea el mismo del Golfo de México. Adicional, el Ministro sostuvo que si no existe una expresión de interés de empresas serias, el proyecto se descartará.



Además, el Gobierno analiza el futuro de la Refinería Esmeraldas. En el Gobierno existen dos alternativas sobre este tema. Uno es el cierre, que se ha sido mencionado por el Consejero presidencial, Santiago Cuesta, y la segunda, que es impulsada por la Cartera de Energía, es la repotenciación de sus condiciones para ponerla en una situación técnicamente adecuada.



Esto quiere decir, evitar la emisión de gases al ambiente y obtener combustibles que cumplan con normas internacionales como es la Euro 5. Pérez, quien es el funcionario a cargo de la política energética, recalcó que no es partícipe del cierre del complejo. “No es una opción”, señaló.



El deber del Gobierno, señaló Pérez, es contrarrestar la contaminación, por esta razón se ha puesto en marcha una planta de azufre para mejorar las condiciones de la refinería.



La mejora a la planta de refinación se realizaría a través de inversión privada. Pérez enfatizó que el Gobierno Nacional no tiene la capacidad económica para invertir en este proceso, por lo que Pérez impulsa la concesión de la administración a un privado.



En todo caso, el funcionario reiteró que no existirán despidos masivos en la planta de Esmeraldas.