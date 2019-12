Consejos para evitar robos en las fiestas de Quito y en Navidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se acerca la Navidad y en la actualidad es frecuente observar a ciudadanos con bolsas de compras que salen de los almacenes, supermercados o centros comerciales. A la par, esas personas se vuelven vulnerables a los robos y asaltos bajo diferentes modalidades delictivas, más cuando acuden a sitios con alta afluencia de personas.

Datos del Ministerio de Gobierno refieren que, en el 2018, diciembre fue el mes que reportó la mayor cantidad de robos personas con 634 denuncias. El promedio del resto del año fue de 546,45.



Ante esa realidad, la Policía Nacional despliega operativos especiales para garantizar la seguridad en los sitios concurridos.



El capitán Willian Albán, comandante policial del Centro Histórico, recomienda a las personas que sigan los siguientes consejos para evitar ser víctima de robos y asaltos:



1. Hacer un listado de las cosas que se van a comprar y establecer la cantidad exacta de dinero que se necesita para adquirirlas. Para el oficial, al llevar una cantidad fuerte de dinero, la gente se torna más nerviosa y se convierte en un blanco fácil de la delincuencia.



2. Las carteras y bolsas de compras siempre deben ser guardadas en la cajuela del carro. Nunca colocarlas en lugares visibles ya que los ocupantes del vehículo pueden convertirse en víctimas del ‘bujiazo’.



3. Si acude a realizar compras en un sitio concurrido, guardar el dinero, la billetera o cartera en un lugar seguro, no a la vista de estruchadores que se aprovechan de los tumultos para atacar a sus víctimas.



4. Evitar caminar por lugares con escasa iluminación.



5. Si un desconocido se acerca de forma sospechosa, buscar un sitio en donde encuentre refugio como una tienda, panadería o cualquier clase de local donde haya más personas.



6. No utilizar el teléfono en sitios donde haya alta concurrencia de gente. Se corre el riesgo de que un desconocido le arranche el aparato y se camufle luego entre la multitud.



7. En lo posible, pagar los consumos con débitos bancarios y no llevar dinero en efectivo.



8. Si una persona es abordada por delincuentes en la calle, lo recomendable es no poner resistencia y entregar todo lo que le pide. Con eso se evita agresiones físicas.



9. No cuente el dinero en la calle, tampoco lo exhiba ante la gente.



Las recomendaciones de seguridad para quienes salen a divertirse por las fiestas:



1. Buscar parqueaderos seguros.



2. Si no encuentra un sitio para guardar su vehículo, buscar sitios de cuidadores del sistema denominado parqueadero seguro. Los cuidadores utilizan chalecos con el logo de la Policía.



3. Llevar la billetera, dinero o cartera en un sitio seguro.



4. Salir a disfrutar las fiestas de Quito en grupo.



5. Consumir licor con moderación. Los delincuentes se aprovechan del estado etílico de las víctimas para arrebatarles sus pertenencias.