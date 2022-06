Conductores alertan ataques violentos a vehículos en el sur de Quito

Varios hechos de violencia se han registrado por las protestas. Foto: Cortesía @AntisanaNews

Redacción El Comercio

Momentos de terror han vivido varios conductores en el sur de Quito. En los últimos dos días de movilizaciones se han registrado ataques violentos por parte de grupos que apoyan las protestas contra el Gobierno. Este sábado 18 de junio de 2022 le contamos los detalles.

En sectores como la ciudadela de El Ejército, Nueva Aurora, Guamaní y Caupicho, los vecinos denuncian que existen camionetas que recorren las calles secundarias para atentar contra los vehículos particulares que estén en movimiento.

Son grupos conformados entre 10 y 15 personas que están armados con fierros puntiagudos y lanzas de acero. Una de las víctimas contó a este Diario que los agresores recorren las calles que son utilizadas para evadir los bloqueos de las avenidas principales.

“A mí me atacaron como 20 hombres. Todos venían en tres camionetas que me intentaron bloquear el paso. Todo fue muy rápido, se bajaron de los baldes de las camionetas con fierros largos y sin decir nada empezaron a pincharme las cuatro llantas. Tuve que acelerar y por poco atropellarles para escapar. Estaban enfurecidos. Era una turba gigante de gente que no entendía nada”.

Este hecho sucedió la tarde de ayer, 17 de junio del 2022, en Guamaní.

Hechos violentos

Este sábado, 18 de junio del 2022, también se registraron nuevos ataques de este tipo. Una joven junto a su madre fue sorprendida en las inmediaciones de la maternidad Luz Elena Arismendi. La casa de salud está ubicada justo en la mitad de la etapa 2 de la ciudadela de El Ejército y la Nueva Aurora.

Los armados las rodearon y con las lanzas de metal les propinaron varios pinchazos en las llantas traseras. “Nadie puede moverse en el paro”, les gritaban mientras golpeaban el vehículo.

La gente de estos sectores se queja de la falta de presencia policial. A dos cuadras del UPC de la Nueva Aurora se han desarrollado quemas de llantas, bloqueos de avenidas y agresiones a los carros.

Una de las víctimas llamó al ECU 911 y le pidieron que espere que un patrullero iría a auxiliarla, pero nunca llegó. “Acá no hay policías. Desde el jueves no pasa un solo patrullero por las calles. Tienen miedo porque en estos barrios hay bastantes personas indígenas”, señaló uno de los dirigentes de las zonas que prefiere no dar su nombre por seguridad.

Los protestantes también han bloqueado la venta de productos de primera necesidad en bodegas y mercados. En la feria de Guamaní se colocaron llantas y palos de hasta cinco metros para evitar el paso de carros.

Las vulcanizadoras cercanas han cerrado por amenazas de los manifestantes. “Aquí han llegado como ocho personas pidiendo ayuda porque les han ponchado las llantas. Hemos atendido a los que podemos a puerta cerrada. Ya nos dijeron que no nos metamos o nos van atacar a nosotros”, señaló el propietario de uno de estos talleres.

Los vecinos piden a la Policía y a Fuerzas Armadas que acudan a controlar los incidentes en estos barrios.