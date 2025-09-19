La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) hizo una denuncia sobre las cuentas bancarias de sus dirigentes, este viernes 19 de septiembre; un día después de que esta organización convocara a un paro nacional inmediato e indefinido contra las medidas del Gobierno de Daniel Noboa.

Más noticias:

La denuncia de la Conaie sobre las cuentas bancarias de sus dirigentes

Un día después de convocar al paro nacional inmediato e indefinido, la Conaie denunció el bloqueo de las cuentas bancarias de sus dirigentes.

“Denunciamos públicamente que, en el marco del paro nacional convocado por la eliminación del decreto 126 y la crisis del país, han sido bloqueadas las cuentas bancarias de dirigentes nacionales y de nuestras organizaciones regionales y locales”, señaló la Conaie, en un comunicado.

La Conaie señaló que, las entidades bancarias han informado que la medida responde a “órdenes estatales”.

Según la organización indígena, esto presume intervención del Estado en el bloqueo de cuentas y constituye una clara acción de intimidación y presión contra quienes ejercen el derecho constitucional a la protesta y a la organización.

‘Criminalización de la protesta social’

La Confederación dijo que el bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país.

En el comunicado, la Conaie rechazó “cualquier intento de amedrentamiento y ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos“.

“La Conaie seguirá movilizándose de manera organizada y firme, ejerciendo sus derechos constitucionales, sin dejarse intimidar por acciones ilegales o políticas de persecución.

Enlace extra: Conaie

Te recomendamos