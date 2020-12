Compensación de USD 100 para desempleados en la pandemia se pagará sin restricción del sueldo que recibían

Los trabajadores formales que fueron desvinculados durante la emergencia por el covid-19, y que todavía no han podido hallar un nuevo empleo, podrán recibir la compensación de USD 100 ofrecida por el Gobierno, sin importar el monto de salario que ganaban en su último puesto.

Andrés Isch, ministro de Trabajo, dijo a este Diario que cobrarán por igual quienes percibían el básico (USD 400), así como aquellos que tenían ingresos más altos.



“Alguien que ganaba USD 600 y ahora está desempleada tiene los mismos problemas que una persona que ganaba USD 400 y que también está desempleada”, manifestó Isch.



Este una compensación fue anunciada el pasado 30 de noviembre y será para quienes se quedaron sin empleo desde el 17 marzo de este año, cuando se declaró el estado de excepción por la pandemia. Quienes pasaron al desempleo entre enero e inicios de marzo no recibirán el bono.



Se calcula que en el grupo de beneficiados se encuentran unas 200 000 personas, quienes estuvieron afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que no han vuelto al sistema porque no están en un empleo formal.



Para estos ciudadanos se estima un desembolso de recursos públicos por alrededor de USD 20 millones, que se pagarán hasta marzo del 2021. Los pagos se harán a las cuentas que los trabajadores tenían en el IESS.



Isch mencionó que junto al Seguro Social se está definiendo la normativa que sustentará las transferencias, así como los mecanismos adecuados para evitar que los ciudadanos hagan trámites y reciban automáticamente el dinero.



“No es que se le va a entregar un presupuesto adicional al IESS para que pague, es simplemente un vehículo para identificar a los beneficiarios y hacerlo más rápido”, refirió el Ministro.