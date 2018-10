Concluyen comparecencias en Comisión que investiga a Norma Vallejo 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión Multipartidista que investiga a la legisladora oficialista Norma Vallejo por denuncias de supuestos cobros indebidos a sus asesores recibió la tarde de hoy, martes 23 de octubre, al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma.

Durante su comparecencia, el funcionario subrayó que la legislación ecuatoriana es clara al indicar que la remuneración de los trabajadores "es inembargable, salvo por concepto de pensión alimenticia".



"Los trabajadores no pueden ser amenazados con la pérdida de sus empleos si no cancelan algún valor", remarcó Ledesma y también subrayó que ningún servidor público puede gestionar cargos.



Aunque no precisó si al Ministerio han llegado denuncias de este tipo, el presidente de la Comisión, Eliceo Azuero, le pidió que ejerza un control a los gobiernos locales y compañías estatales que operan en el Oriente del país.



"Sugiero una investigación más prolija para que la gente no haga contribuciones para organizaciones políticas en contra de su voluntad", expresó Azuero.



La mesa también había convocado a Vallejo para que se defendiera de las acusaciones en su contra, pero ella no se presentó. Sí acudieron Luis Vivanco y Anderson Boscán, del portal digital La Posta, quienes indicaron que buscaron, sin éxito, una respuesta de Vallejo por la difusión de un audio sobre el caso.



El fin de semana pasado, la legisladora le envió un oficio a la Comisión en el que desconoce las competencias que tiene para investigarla y pidió que Ana Galarza (CREO) sea separada de esa instancia por supuestamente haber adelantado criterios sobre su caso.



Además, alegó que no comparece a la Comisión porque sus declaraciones públicas "podrían ser sacadas de contexto" y afectar su defensa en la investigación previa que adelanta la Fiscalía al respecto.



El lunes (22 de octubre) cuatro exasesores de Vallejo se ratificaron en las acusaciones que llevaron a Fabricio Villamar (CREO) a denunciarla en el Parlamento. Dos más acudieron este martes. Villamar sustentó su denuncia el jueves anterior.



Según Azuero, el hecho de que Vallejo haya renunciado a ejercer su defensa no impide que la Comisión pueda continuar con su trabajo. De acuerdo con el cronograma que tienen, el informe deberá estar listo hasta el viernes.



Entretanto, el bloque legislativo afín al expresidente, Rafael Correa, en una rueda de prensa en el corredor principal del Palacio Legislativo, anunció su respaldo a Sofía Espín, quien afronta un proceso de destitución por haber visitado a una testigo protegida del caso Balda.