En el Comité del Pueblo proliferan negocios informales y las peluquerías funcionan en la vía pública

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cliente agacha la cabeza hasta tocar su pecho con la barbilla. El peluquero, que cubre su boca con una mascarilla, pasa la máquina de afeitar por la nuca del cliente. Luego, rebaja un poco las patillas y corta algunos cabellos de la coronilla. Toda está actividad ocurre en la vía pública. Una mesa plástica y un espejo conforman una improvisada peluquería, que funciona sobre la acera de una calle secundaria del Comité del Pueblo, un barrio quiteño de 44 000 habitantes ubicado en el norte de la capital.

Este martes 21 de abril del 2020, se observó en las calles de ese barrio una gran cantidad de personas, sobre todo en la avenida Jorge Garcés, la principal vía. Los comercios formales, informales y ventas ambulantes abundan pese a que la avenida fue cercada con vallas para evitar la circulación de vehículos. La gente trabaja y sale a pasear en el barrio aunque en los mapas de calor que manejan las autoridades municipales, el sector aparece en color rojo.



El riesgo de contagio de covid-19 es alto, pero la gente transitaba a pie y se agolpaba en los locales de comidas. En una misma cuadra funcionan carnicerías, distribuidoras de huevos, verdulerías, frutería, panaderías, farmacias, centros médicos y bodegas de arroz. Los almacenes que antes eran de ropa se han convertido en tiendas de alimentos; con cartulinas y con letra a mano exhiben los precios del arroz, azúcar, aceite y otros productos.

Este 21 de abril del 2020 se registró gran afluencia de personas en las calles del Comité del Pueblo, en Quito. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.



Los zaguánes de las casas son ahora puntos de venta de alcohol, gel, huevos, pan, verduras, papel higiénico, etc. A esto se suman los vendedores en carretillas que ofrecen legumbres, arroz, aceite, azúcar, condimentos, tomates, cebollas y más en plena vía pública. Para completar el panorama, los restaurantes también se encuentran funcionando y ofrecen, para llevar, pollos asados, comida china, hamburguesas, encebollados, mariscos y más.



Según las autoridades municipales, Quito se encuentra actualmente en un fase de contagio comunitario explosivo. El Gobierno Nacional informó de 801 personas dieron positivo para el virus en la capital.



En Carapungo, en el norte, las escenas son parecidas, aunque se observa menos aglomeración. Los negocios están abiertos y la gente sale de sus casas. Se agolpan en las tiendas sin guardar la distancia recomendada.

En la parroquia de Iñaquito, en donde están la mayoría de casos de covid-19, las calles lucen más vacías, excepto en las tiendas. Según la Agencia Metropolitana de Control, no hay una restricción para salir de casa, siempre y cuando sea para el abastecimiento de alimentos. Y la disposición es que solo transiten una persona por familia y que use marcarilla. Si no acata estas medidas, los agentes imponen multas de USD 100.