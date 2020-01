Comisión se ratifica en nueve artículos del Código de la Democracia

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Justicia de la Asamblea trató el veto presidencial a las reformas al Código de la Democracia. Esa mesa legislativa platea la ratificación en 9 de las ochos objeciones que hizo el presidente Lenín Moreno.

La mañana de este miércoles 8 de enero del 2019, se desarrolló la sesión de esa comisión con la revisión del veto como único punto del día. Además de los nueve artículos en los que se ratifica, la mesa legislativa se allanó a otros seis artículos.



A las 15:00 de este miércoles está previsto que se reinstale la sesión para abordar tres objeciones que quedaron pendientes. Estas están relacionadas con la licencia para quienes opten por la reelección, los requisitos para ser candidato y sobre el 20% más de presupuesto para las organizaciones que consoliden alianzas.



La Comisión detectó un error en la objeción siete del Ejecutivo. En ese punto se habla de los requisitos para ser candidatos. Ximena Peña, presidenta de la mesa legislativa, señaló que de la manera en la que se establece el veto se eliminaría todo el artículo 95 de Código de la Democracia y no solo el numeral dos como plantea el proyecto enviado por el Legislativo.



Sin embargo, lo más cuestionado al interior de la Comisión fue la objeción 11 en la que el presidente Lenín Moreno, plantea la eliminación del inciso dos del artículo 150 del Código de la Democracia. El planteamiento del Ejecutivo buscaría la eliminación de las circunscripciones territoriales.



El legislador de Suma, Héctor Muñoz calificó de un “error grosero de fondo y de forma”. Respecto a una equivocación de fondo, el asambleísta planteó que no era un tema para incluir en las objeciones porque no se trató en el Pleno.



Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, fue el más crítico con esa objeción. Señaló que es necesario que se alerte sobre lo que denominó “el nuevo modus operandi” del Ejecutivo para incluir textos que no se han tratado. Pidió que se haga un llamado a que el Ejecutivo se limite a vetar lo que ha sido aprobado.



La oficialista Ximena Peña intentó matizar la discusión y dijo que no caería en juicios de valor. Aunque calificó de un error político el haber incluido en ese punto. “Hay un dictamen de la Corte Constitucional dio claridad sobre hasta dónde el veto del colegislador puede llegar. No puede vetar artículos que no se han aprobado por la Asamblea”.



Peña señaló que hoy se agotaría el debate en la Comisión y con eso iniciará la elaboración del informe que pasaría al Pleno de la Asamblea para su discusión. Para ratificarse, la Asamblea requiere de 91 votos; mientras que para allanarse necesita 70 votos.