Comisión de Asamblea aún no conoce sobre renuncia de pensión vitalicia de Moreno

En la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional espera conocer el comunicado que envió el presidente de la República, Lenín Moreno sobre su renuncia a la pensión vitalicia que recibe como exvicepresidente.

Esa mesa legislativa tiene a cargo la discusión del futuro de ese estipendio a exmandatarios. Karina Arteaga, presidenta de la Comisión, señaló que es positiva la decisión del Presidente.



Arteaga señaló que es importante que la Comisión conozca la decisión del Presidente ya que se está tratando una reforma sobre las pensiones a exmandatarios. "Hay cinco proyectos de ley sobre el mismo tema. Hemos pedido una información a la presidencia de la República sobre el reglamento que se ha utilizado para entregar esos recursos a terceras personas", dijo.



Al interior de la Comisión, dijo Arteaga, hay posiciones que plantean la eliminación de la pensión, la reforma para su entrega y el transparentar su asignación. Añadió que aún no se ha discutido este tema.



Roberto Gómez (Creo) calificó de "tardía y politiquera" a la decisión del Presidente de la República. Aclaró que la reforma que se haga a partir del trabajo de la Comisión de los Derechos no sería retroactiva. Sin embargo, señaló que es un debate que aún debe darse.



Por su parte, el presidente del Legislativo, César Litardo (AP), dijo que este es un tema más político. Sin embargo, se mostró a favor de que el Legislativo lo trate, sobre todo en los "casos de exmandatarios que tienen problemas legales o han huido del país".



El titular del Legislativo aclaró que la decisión del Primer Mandatario no es un asunto que se deba tratar en el Pleno o en la Comisión de Derechos Laborales.



Comisión de Derechos Laborales escogió vicepresidente



La mañana de hoy, con siete votos a favor, el asambleísta Socialcristiano, Vicente Taiano, fue elegido vicepresidente de la Comisión de lo Laboral. Esto ocurre después de que la semana pasada asumiera la presidencia la legisladora Karina Arteaga.



Cristina Reyes, asambleísta del PSC, fue quien mocionó a Taiano. Tras su elección, La legisladora señaló que se debe retomar de manera urgente el trabajo de la Comisión que estuvo parado por cerca de 15 meses. En esa mesa legislativa se tratan las reformas laborales que han generado reacciones desde los sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).