Colombia supera el millón de casos con temor a una nueva ola de la pandemia

Colombia alcanzó este sábado 24 de octubre del 2020 la marca del millón de contagios de covid-19 siete meses y medio después de la llegada al país de la pandemia que también deja 30 000 muertos y una seria crisis económica y social.

Según las cifras del Ministerio de Salud, el país tuvo este sábado 8 769 contagios, con lo cual suma 1 007 711 casos positivos.

​

De esta forma, Colombia es el octavo país del mundo en superar el millón de casos y aunque menos del 7 % continúan activos, la pandemia tiene en alerta a las autoridades que no descartan un rebrote por el aumento de las cifras en algunas regiones en los últimos días.



"El problema de América Latina fue pensar que esto se resolvía por la vía de la medicalización, abriendo solo camas de cuidados intensivos y no estableciendo unos mecanismos de detección temprana y aislamiento en las comunidades y territorios", dijo la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho.



Meseta epidemiológica



Esto explica, según dijo, por qué desde que el país superó el primer pico de contagio, a finales de agosto, las cifras se quedaron estancadas en una especie de meseta epidemiológica y diariamente se superan los 5 000 casos y el centenar de muertos.



Desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer contagio, la curva de casos positivos ascendió hasta agosto, el peor mes de la pandemia en el país, que cerró con 615 168 infectados.



En septiembre las cifras empezaron a ceder pero desde entonces nunca han estado por debajo de los 5 000 infectados diarios, aunque los casos activos sí que lo han hecho y hoy son 68 008, equivalentes al 6,75 %, mientras que los recuperados suman 907 379, lo que representa el 90 % del total.



Crisis por regiones

​

El análisis del Gobierno nacional es que el país ha tenido picos por regiones y en diferentes momentos, es decir que la crisis ha estado sectorizada y eso permite focalizar las estrategias según las necesidades de cada región.



Ejemplo de ello son departamentos como Bolívar y Atlántico, en el norte del país, que a finales de septiembre llegaron a tener incluso días con cero muertos, pero en las últimas jornadas las cifras de infectados han vuelto a subir.



Otro caso es el de Bogotá, principal foco de contagio del país, donde la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con pacientes con coronavirus permanece en 51,2 %, mientras que en Antioquia, la segunda región más afectada, las autoridades declararon esta semana la alerta roja hospitalaria porque esa tasa superó el 80 %.



Ese panorama determinará las condiciones de una posible segunda ola de contagios para la que según Corcho, las instituciones no solo deben aumentar el número de pruebas diagnósticas que se procesan diariamente sino que además deberán mejorar estrategias como los cercos epidemiológicos.



"La Procuraduría ha dicho que las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) tienen engavetadas hasta 70 000 pruebas, se están demorando para la toma y así es imposible controlar una pandemia cuando estamos en un momento de apertura económica. Se tiene que hacer con contundencia una política de cerco epidemiológico, aislamiento, identificación y detección", advirtió Corcho.



Economía en jaque

​

El impacto del cierre de casi todos los sectores comerciales obligó al Gobierno a abrir gradualmente la economía a finales de abril cuando el país solo completaba un mes de la cuarentena estricta declarada desde el 25 de marzo.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en agosto pasado fue del 16,8 %, un aumento de seis puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en ese periodo Colombia también registró la mayor caída entre los países de la OCDE, de 2,2 puntos porcentuales.



Con más de un millón de contagios y 30 000 fallecimientos las proyecciones económicas para los siguientes meses no son favorables, pese a que desde septiembre el Gobierno permitió la reapertura de casi todos los sectores con vistas a una recuperación.



Aislamiento selectivo y respuesta



Las autoridades reconocen que no se puede bajar la guardia, especialmente en momentos de gran agitación social que se refleja en multitudinarias manifestaciones de comunidades indígenas y centrales obreras como las de la semana que termina.



Con ese panorama, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció el viernes que el Gobierno aprobó la asignación de 109 000 millones de pesos (unos USD 28,8 millones) que serán asignados a la infraestructura y dotación hospitalaria de más de 300 municipios para el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud.



"Estamos asignando 109 000 millones para obras de infraestructura, dotación física y equipamiento en 128 proyectos que benefician a más de 300 empresas sociales del Estado para la atención del covid", explicó Ruiz.



El ministro destacó que la pandemia "se maneja de manera estable con tendencia a la baja", pero advirtió que en el contexto de apertura económica el mensaje está dirigido hacia los gobernadores de los departamentos para "seguir trabajando juntos".



"(Debemos) apoyarnos y continuar generando acciones para fortalecer el distanciamiento físico, seguir todos los protocolos de bioseguridad por parte de la población y, en las eventualidades que han de venir de las festividades tanto de octubre como de diciembre, generar todas las políticas para tener un mejor desempeño y hacer que tengamos un menor nivel de contagio", subrayó.



El Gobierno sigue fortaleciendo la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) para atender la "nueva normalidad" vigente desde septiembre que incluyó la reapertura de aeropuertos, restaurantes, iglesias, gimnasios y otras actividades sociales.

Sin embargo, para la doctora Corcho, ante la flexibilización de las medidas de bioseguridad y las recientes aglomeraciones ciudadanas en fiestas y eventos sociales, "un segundo pico de contagios puede llegar a colapsar los sistemas de salud".