La tarde del lunes 11 de agosto de 2025, colapsó el puente sobre el río Loco, afluente del río Coca, en el cantón El Chaco, en Napo, y dejó incomunicadas a varias comunidades. El hecho interrumpió el tránsito en la vía E45, que conecta Baeza – Lago Agrio.

Más noticias

Colapso del puente sivre el río Loco fue captado en video

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que la estructura metálica del puente cede y se parte en dos, mientras trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en el lugar se alejan rápidamente.

En una de las grabaciones se escucha la advertencia: “Se fue el puente, cuidado, salgan”. Las imágenes evidencian cómo la fuerza del agua y el movimiento de tierra arrastran la estructura.

PUENTE COLAPSÓ EN SU TOTALIDAD



En Napo, mientras se encontraba en reparación, el puente sobre el Río Loco, terminó de colapsar debido a una erosión progresiva. Los obreros se pusieron a buen recaudo. pic.twitter.com/2P7vnz2bne — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) August 12, 2025

Erosión regresiva, la causa principal del colapso del puente del río Loco

De acuerdo con el ECU 911 y reportes preliminares, el colapso estaría vinculado con la erosión del río Coca y sus afluentes. Este fenómeno natural se reactivó desde finales de junio por las intensas lluvias en la Sierra norte y Amazonía.

Sin embargo, la erosión regresiva del río Coca y sus afluentes se registra desde 2020, tras el colapso de la cascada San Rafael, en el límite provincial de Napo y Sucumbíos. A su paso, causó daños graves a la infraestructura vial, petrolera, turística y privada desde 2020, cuando se inició este fenómeno. Las pérdidas son millonarias.

Por ejemplo, en julio pasado, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) tuvieron que suspender sus actividades para mover las tuberías y evitar graves daños ambientales. La suspensión afectó la producción y exportación de petróleo.

Además, el epicentro del fenómeno natural se encuentra a 3,7 kilómetros de las obras de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, esta infraestructura es clave para la generación eléctrica de este central.

Comunidades afectadas

Con la caída del puente, las poblaciones cercanas enfrentan dificultades para trasladar productos y recibir suministros. Las autoridades han indicado que la vía alterna estará habilitada en las próximas horas, mientras continúan las evaluaciones para determinar una solución definitiva.

Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) confirmó que envió maquinaria al lugar para atender la emergencia. La entidad trabaja en la habilitación de una vía alterna que permita restablecer la circulación vehicular lo antes posible.